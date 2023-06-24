أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المحلية اليوم السبت

واصلت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المحلية والمصانع المصرية استقرارها خلال تعاملات، اليوم السبت 24 يونيو، ليتراوح متوسط سعر طن الحديد ما بين 37500 و34600 جنيه للطن، والأسمنت ما بين 1800 و 1650 جنيهًا للطن وهذه الأسعار استرشادية تخضع للزيادة والنقصان.

أسعار الحديد والأسمنت

يهتم المواطنون بأسعار الحديد والأسمنت؛ لأنه يعتبر من أكثر القطاعات المهمة والمؤثرة وهو سوق العقارات "قطاع التشييد والبناء"، فالزيادة في سعر طن الحديد، تتبعها زيادة في أسعار العقارات وتكاليف البناء.

تقدِّم لكم "بوابة الوفد" تحديثًا يوميًا لأسعار الحديد في الأسواق المحلية على حسب أسعار كل شركة، أو مصنع للحديد في السوق المصرية، وإليكم آخر أسعار الحديد.

أسعار الحديد فى مصر:

أسعار الحديد

استقرت أسعار الحديد ليسجَّل متوسط سعر حديد عز 37 ألفًا و100 جنيه للطن، وبلغ سعر حديد المصريين مستوى 37 ألفًا و300 جنيه للطن ، وحديد العتال نحو 35 ألفًا و500 جنيه للطن ، وحديد عطية 35 ألفًا و500 جنيه للطن ، ووصل سعر حديد المعادي إلى 34 ألفًا و600 جنيه للطن.

فيما بلغت أسعار حديد بشاي 37 ألفًا و600 جنيه للطن ، وسجلت متوسط أسعار حديد سرحان 34 ألفًا و600 جنيه للطن، وبلغت أسعار حديد مصر ستيل عند مستوى 35 ألفًا و100 جنيه للطن ، و أسعار حديد العشري عند مستوى سعر 35 ألفًا و300 جنيه للطن ، وحققَّ متوسط سعر حديد الكومي عند سعر 34 ألفًا و600 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت في مصر:

أسعار الأسمنت

بلغ متوسط سعر أسمنت شركة العربية للأسمنت "المسلح"، 1700 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت الشركة العربية للأسمنت "النصر" 1650 جنيهًا للطن، وسجل متوسط سعر أسمنت وادي النيل "وادي النيل" عند مستوى 1660 جنيهًا.

حققَّ متوسط سعر أسمنت لافارج "المخصوص"، سعر 1680 جنيهًا للطن، بينما سجَّل متوسط سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت "السهم"، عند سعر 1670 جنيهًا للطن، في حين بلغ متوسط سعر أسمنت "السويدي"، نحو 1780 جنيه للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت حلوان، مستوى 1710 جنيه للطن، وسجَّل متوسط سعر أسمنت سيناء "سيناء 42.5"، عند مستوى سعر 1670 جنيهًا للطن.

فيما بلغ سعر متوسط سعر سينا للأسمنت الأبيض العادة، عند 3600 جنيه للطن، وسعر سينا للأسمنت الأبيض "السوبر"، 3450 جنيهًا للطن، ورويال المنيا للأسمنت الأبيض "سوبر رويال"، عند 3500 جنيهًا للطن، و"رويال العادة" 3550 جنيهًا للطن، أما أسمنت حلوان المنيا "الواحة الأبيض"، فبلغ سعره 3550 جنيه للطن.

أسعار الجبس

أسعار الجبس

استقر أسعار الجبس، إذ سجل جبس العامرية 1300 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 1400 جنيهات للطن، بينما سجَّل جبس المعمار 1350 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 1400 جنيه للطن، وجبس سيناء 1400 جنيه للطن.