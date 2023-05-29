أسعار الأسمنت صباح اليوم الاثنين في الأسواق

حالة من الاستقرار شهدتها أسعار الأسمنت خلال تعاملات صباح اليوم الاثنين في الأسواق المصرية، لجميع أنواعه المختلفة «الأسود- الأبيض- المقاوم»، عقب آخر تراجع لطن الأسود خلال تعاملات الجمعة 19 مايو، بمقدار يتراوح من 60: 128 جنيهًا بالطن، واستقر متوسط سعر طن أسمنت لافارج، ليصل سعره إلى 1760 جنيهًا للطن.

وفي هذا الصدد، تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأسمنت، كخدمة يهتم الوفد بنشرها لمتابعيه بشكل لحظي، للوقوف على آخر مستجداته التي يترقبها المهتمون بهذا الأمر بشكل متواصل، وجاءت أسعار الأسمنت على النحو الآتي:

ولم يشهد الأسمنت الأبيض والمقاوم، أي تغييرات تُذكر، حيث ثبتت الأسعار عند نفس مستوياتها المرتفعة.

لم يتغير متوسط سعر طن أسمنت «سيناء 42.5» خلال التعاملات اليومية؛ ليبلغ سعر الطن نحو 1735 جنيهًا، تسليم أرض المصنع.

أسعار الأسمنت اليوم الاثنين في الأسواق المصرية

الاسمنت

أسمنت وادي النيل

استقر متوسط طن أسمنت وادي النيل اليوم عند 1730 جنيهًا.

أسمنت السويدي

سجل سعر طن أسمنت بورتلاندي السويدي 1890 جنيهًا للطن.

أسمنت العربية المسلح

وصل سعر طن العربية للأسمنت إلى 1790 جنيهًا.

أسمنت حلوان

وصل سعر طن أسمنت حلوان إلى 1805 جنيهات.

أسمنت لافارج

واستقر متوسط سعر طن أسمنت لافارج، ليصل سعره إلى 1760 جنيهًا للطن.

الأسمنت الأبيض

حقق سعر الأسمنت «رويال العادة» اليوم الإثنين نحو 3150 جنيهًا للطن، بينما بلغ متوسط سعر الأسمنت «سوبر سيناء» اليوم 3150 جنيهًا للطن.

وسيطرت حالة من الهدوء على سعر الأسمنت الأبيض العادة، إذ بلغ 3300 جنيه للطن.

الأسمنت المقاوم

ووصل سعر طن «أسمنت السويدي» 1940 جنيهًا، بينما استقر سعر «أسمنت لافارج»، عند 1845 جنيهًا.

وسيطرت حالة من الهدوء المتواصل على سعر الأسمنت المقاوم لشركة «السويس» عند 1840 جنيهًا للطن.

وتعد صناعة الأسمنت في مصر من أقدم الصناعات؛ ويرجع تاريخ إنشاء أول مصنع أسمنت في مصر إلى العشرينات من القرن الماضي.

وتمثل صناعة مواد البناء والتشييد حصة كبيرة من الاقتصاد المصري تقدر بنحو 6- 8.8% من الإجمالي، وهي صناعة ذات كثافة عمالية عالية، وتعتبر صناعة الأسمنت هي إحدى المحركات الرئيسية لصناعة التشييد ومواد البناء؛ تساهم وحدها بحوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي، (حوالي 10% من الناتج القومي الإجمالي للصناعة المصرية).