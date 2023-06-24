روبن نيفيز.. مسيرة خالية من البطاقات الحمراء قبل الإنضمام للهلال السعودي

أعلن نادي الهلال السعودي التعاقد مع اللاعب الكرواتي روبن نيفيز، المنضم حديثا للسعودية قادماً من ولفرهاميتون الإنجليزي.

روبن نيفيز خالي من البطاقات الحمراء

يخلو السجل الكروي للبرتغالي روبين نيفيز، المنتقل حديثًا إلى نادي الهلال من أي بطاقة حمراء مباشرة وعدم تعرضه للطرد طوال 346 مباراة خاضها اللاعب مع الأندية التي دافع عن ألوانها.



وعلى الرغم من حساسية مركزه في وسط الملعب، والذي يتطلب احتكاكًا مباشرًا مع المنافسين، لم يتعرض اللاعب صاحب الـ26 عًاما للطرد بفضل قوته الجسمانية التي تسهل له عملية افتكاك الكرة.



و منذ العام 2021 تلقى اللاعب البرتغالي إنذارًا بالطاقة الصفراء خلال مشاركته مع منتخب في كأس العالم قطر 2022، وخلال مسيرته مع فريق ولفرهامتون نال اللاعب 12 بطاقة صفراء أخرها 20 مايو 2023 أمام إيفيرتون والتي انتهت بالتعادل 1-1.



وتلقى فيها نيفيز الإنذار الثاني بالطاقة الصفراء كانت مع ولفرهامتون الإنجليزي في مباريات دوري الدرجة الأول “ىتشامبيونشيب"، وقبل صعود النادي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز .

روبن نيفيز يتصدر محركات البحث في السعودية بعد إنضمامه للهلال السعودي

تصدر روبن نيفيز، لاعب فريق الهلال السعودي المنضم حديثًا لصفوف الزعيم، محركات البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي ليسجل أعلى المشاهدات لـ فيديو الإعلان عن اللاعبين المنضمين للأندية السعودية في الفترة الأخيرة.

ويوجد البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، في وصافة الترتيب، بينما يحتل كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة المركز الثالث، ويأتي نغولو كانتي، لاعب الهلال في المركز الرابع.

ترتيب قائمة الأعلى مشاهدة في الدوري السعودي:



روبن نيفيز: 100 مليون

كريستيانو رونالدو 95.5 مليون

كريم بنزيما: 38 مليون

نغولو كانتي: 13 مليون

وزاد عدد متابعي روبن نيفيز في تويتر أكثر من 200 ألف بعد إعلان توقيعه مع الهلال السعودي، بالإضافة إلى زيادة عدد متابعينه على الإنستجرام إلى أكثر من 150 ألف متابع، فقط خلال الـ 12 ساعة الأولى بعد إعلان التوقيع رسميًا.

كوليبالي في الهلال السعودي لمدة 3 مواسم:

واجتاز المدافع السنغالي كوليبالي الفحوصات الطبية التي خضع لها من قبل الجهاز الطبي استعدادًا للانضمام لصفوف الهلال السعودي، وسيتجه الآن لمقر الزعيم لعمل جلسة تصوير برفقة مصورين المركز الإعلامي قبل الإعلان الرسمي من قبل حساب الزعيم.