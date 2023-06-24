العلاقات المصرية الهندية.. روابط تاريخية وشراكة استراتيجية تستند في جذورها لعشرات السنين، وتعكس حجم التعاون المتبادل بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.

واستكمالًا لتوطيد وتعزيز العلاقات الثنائية من خلال الزيارات المتبادلة بين البلدين تأتي زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى القاهرة في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، تستمر لمدة يومين.

وتعد زيارة رئيس الوزراء الهندي نايندرا مودي، التى تستغرق يومين، هي الأولى من نوعها إلى مصر منذ توليه مهام منصبه في عام 2014، حيث من المقرر أن يعقد مودي، خلال الزيارة، سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبار المسئولين المصريين، كما يلتقى مع أبناء الجالية الهندية بالقاهرة.

عبرت العلاقات المصرية الهندية، مع بداية العام الجاري، إلى مرحلة جديدة، انتقلت معها من روابط تاريخية وعلاقات دبلوماسية تعود لأكثر من 75 عاما إلى شراكة استراتيجية بين اثنتين من أقدم الحضارات في العالم؛ شراكة استراتيجية أعلن الجانبان عنها خلال الزيارة التاريخية للرئيس السيسي إلى نيودلهي، حيث حل سيادته كضيف رئيسي في الاحتفالات بيوم الجمهورية.

الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الهندي

جذور العلاقات

وتعود جذور العلاقات المصرية الهندية إلى أيام الزعيم المصري سعد زغلول الذي ربطته علاقة قوية بالمهاتما غاندي، لوجود أهداف ومبادئ مشتركة للحركة الوطنية في كل من مصر والهند تتعلق بالحصول على الاستقلال من بريطانيا.

وفي عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تم توقيع اتفاقية صداقة بين مصر والهند عام 1955 مع رئيسة الوزراء آنذاك جواهر لال نهرو، إضافة إلى دور البلدين الرائع في إنشاء حركة عدم الانحياز.

العلاقات السياسية بين مصر والهند

انعكست العلاقات المصرية الهندية الخاصة والهامة بوضوح في عدد كبير من الاتفاقيات المشتركة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. شهدت العلاقات المصرية الهندية تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية على كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية. وحرص الجانبان على تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تكثيف الزيارات رفيعة المستوى، فضلا عن الدبلوماسية المصرية الجادة لتعزيز التعاون مع القوى الكبرى في القارة الآسيوية، بما في ذلك الهند.

العلاقات العسكرية بين مصر والهند

تتميز العلاقات العسكرية المصرية الهندية بـ "العلاقات الثنائية المتنامية" بين البلدين، حيث اتفق الجانبان المصري والهندي علي اتخاذ خطوات لتعاون أعمق فى مجالات الصناعات الدفاعية والبحوث والتطوير، بما فى ذلك إنتاج مشترك للمعدات الدفاعية، كذلك التعاون في المجال البحرى ومكافحة الإرهاب، كما قامت مصر بتنفيذ العديد من التدريبات الجوية مع الجانب الهندي.

حجم التبادل التجاري بين مصر والهند

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والهند لتسجل 6 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل 5.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.7%، فيما سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى الهند 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 6.5%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الهند 4.1 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 26.4%.