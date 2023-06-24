محافظ بني سويف يُسلّم عقود تمويل لمشروعات صغيرة بـ6 مليون جنيهاً

تسليم عقود المشروعات الصغيرة

شهد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاحتفالية التي تم تنظيمها تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبالتعاون بين جمعية الأورمان ومؤسستي "حياة كريمة"، وأبو هشيمة الخير وإشراف من مديرية التضامن الاجتماعي لتسليم عقود تمويل لمشروعات تنموية صغيرة وتوزيع كراتين مواد غذائية ولحوم ،ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية.

وحضر الاحتفالية النائب أحمد أبوهشيمة عضو مجلس الشيوخ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أبو هشيمة الخير نهى طلعت المدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي عهود وافى أمين عام مؤسسة حياة كريمة العقيد محمد مطر رئيس قطاع الفئات المستهدفه بمؤسسة حياة كريمه، يوستينا ثروت مدير قطاع الفئات المستهدفه بمؤسسة حياة كريمه، خالد احمد مدير منطقة شمال الصعيد العقيد مدحت زكريامدير مكتب مؤسسة حياة كريمه ببنى سويف الدكتور محمد جبر منسق عام حياة كريمة ببني سويف أمل عزوز وكيل وزارة التضامن إمام أحمد رمضان عبد السلام مديري مشروعات الأورمان ببني سويف حيث قدم الاحتفالية محمود جابر المتحدث الرسمي لبرلمان وزارة الشباب

وخلال الاحتفالية التي أقيمت بالصالة المغطاة بنادي سيتى كلوب بني سويف سلم المحافظ عقود تمويل لمشروعات تنموية صغيرة لعدد 200 مستفيداُ بإجمالي مبلغ 6 ملايين جنيهاً بواقع 30 ألف جنيهاً لكل مستفيد منها 15 ألف منحة كقرض حسن لا يُسترد بجانب توزيع عدد 3 آلاف كرتونة مواد غذائية و3 طن لحوم على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجاً وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

وفي كلمته هنأ المحافظ الحاضرين بعيد الأضحى المبارك والذكرى الــ 10 لثورة 30 يونيوالمجيدة مقدماً التهنئة للمستفيدين والمستحقين من دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكداً على أهمية الاتجاه نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في مجالات الإنتاج المتنوعة، لما توفره من فرص عمل ودعم للاقتصاد القومي،لاسيما مع دعم الحكومة هذا التوجه من خلال العديد من البرامج والأنشطة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والتي أثمرت عن زيادة فى الإقبال على المشروعات الصغيرة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتشجيع ودعم قطاع المشروعات االصغيرة لدفع وتنمية وتشجيع إقامة المشروعات والعمل على زيادة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل للشباب

وثمّن محافظ بني سويف، الدور الحيوي والمحوري الذي يقوم به المجتمع المدني لمعاونة أجهزة ومؤسسات الدولة في أداء دورها والوفاء بما يجب عليها تجاه قطاعات هامة من المجتمع، وتوفير الحماية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً،مشيداً بالجهود الواضحة والملموسة التي تقوم بها مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان، وبالتعاون مع مؤسسة أبوهشيمة الخير التي تعد ترجمة عملية وتطبيق فعلي لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمواصلة الجهود وتدعيم وتعظيم المشاركة المجتمعية في دفع جهود وخطط الدولة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين وإدخال السرور ورفع المعاناة عن الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً

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