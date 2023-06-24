أندية سيتى كلوب تنظم مهرجانا لمدارس السباحة بمشاركة 250 لاعبا

بحثا عن المواهب في كل مكان..

نظمت أندية سيتى كلوب مهرجانا لمدارس السباحة بفرع سيتى كلوب العبور، بمشاركة 250 لاعب ولاعبة سباحة من 5 إلى 12 سنة يمثلون فرق السباحة بخمسة فروع هي بنها وطنطا وشبين الكوم وكفر الشيخ والعبور، وذلك في اطار السعي الدؤوب لمجموعة أندية سيتي كلوب لبناء الفرق الرياضية بالأسلوب العلمي وتوسيع قاعدة الممارسة المنظمة للرياضة .

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أقيم المهرجان بحضور الدكتور مصطفى عزام رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب الذي حرص على تكريم السباحين المشاركين في المهرجان ، و الكابتن أيمن صلاح نائب رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب و الكابتن أشرف الفار مدير النشاط الرياضي و مجلس ادارة سيتى كلوب فرع العبور وقطاع السباحة بقيادة الكابتن طارق لبيب و الكابتن محمد مسعد و 200 مدرب و معلم.

من جانبه ، قال الكابتن أيمن صلاح نائب رئيس المجموعة المشرف على النشاط الرياضي أن مهرجان السباحة يأتي في إطار خطة النشاط الرياضي التي اعتمدها مجلس الإدارة في كل اللعبات لانتقاء المواهب من بين فرق الأكاديميات و تقديم جيل واعد جديد للرياضة المصرية.

فيما قال الكابتن طارق لبيب رئيس قطاع السباحة بمجموعة سيتي كلوب أن المهرجان شهد 54 سباقًا في 13 مسابقة، و من المنتظر أن تقام عدة مهرجانات أخرى في الإطار نفسه حتى يكتمل تكوين فرق النادي لتمثله في المسابقات الرسمية مستقبلًا.

يأتي المهرجان ضمن مشروع مجموعة أندية سيتى كلوب لاكتشاف و رعاية المواهب و وفق خطة إعداد و تجهيز أبطال أولمبيين للمنتخبات الوطنية في مختلف اللعبات.

و تهدف مجموعة أندية سيتي كلوب إلى توسيع قاعدة اللاعبين الواعدين في ألعاب تتميز مصر بتفوقها على المستوى الدولى و الأولمبي، ليكون لدينا قاعدة ممارسة كبيرة خلال خمس سنوات، تتجاوز عشرة آلاف لاعبا و لاعبة، تُمكن اتحادات اللعبات المختلفة من الاختيار من بينهم للمنتخبات فى الأعمار السنية المختلفة، ويأتى كل ذلك فى إطار خطط الدولة فى اعداد الأبطال الأولمبيين.

و تتطلع مجموعة أندية سيتي كلوب إلى اكتشاف و رعاية المواهب، بهدف إفراز عناصر منتقاة و خلق قاعدة من الأبطال الرياضيين بمختلف الألعاب و في شتي المجالات الثقافية والفنية، باعتبار رعاية النشء و الشباب بصفة خاصة وباقي المراحل العمرية بصفة عامة من صميم أهداف و غايات مجموعة سيتي كلوب.

و تعتمد رؤية أندية سيتى كلوب بالأساس علي البحث و التنقيب عن المواهب في أقصى النقاط بعيدًا عن العاصمة من أجل خلق جيل من المحترفين الحقيقيين، و ذلك من خلال لجان متخصصة و قياسات علمية و تسويق وهيكل ادارى.

و تسعى أندية سيتى كلوب للوقوف على كافة الجوانب لإنجاح مشروع اكتشاف المواهب وتفريخ الأبطال في مختلف اللعبات، من خبراء في التدريب و التغذية مع استخدام مراكز الطب الرياضي لإجراء الفحوصات و القياسات المرتبطة بالمشروع للوصول لمنصات التتويج العالمية والدولية.