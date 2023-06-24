أمن القاهرة يشن حملة مُكبرة لمكافحة جرائم الإتجار بالمخدرات

قامت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بشن حملة مُكبرة لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرةفقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة بدر مُستقلان سيارة نقل "قيادة أحدهما" ، وبحوزتهما(كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام – 2هاتف محمول).

ضبط (شخصين) حال إستقلالهما دراجة نارية بدائرة قسم شرطة النزهة "قيادة أحدهما"..وبحوزتهما(كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام–2 هاتف محمول– مبلغ مالى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حملة أمنية مكثفة في دمياط

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .

فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكزشرطة (دمياط–فارسكور – كفرالبطيخ- كفرسعد)، وأقسام شرطة (أول دمياط – دمياط الجديدة -رأس البر)..أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (7) قضايا"إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت8 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جرام -كمية من مخدر البانجو وزنت 9كيلو جرام -–كمية من مخدر الهيروين–100 قرص مخدر – طبنجة - 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، بحوزة (8متهمين " لعدد 4 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرةفقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة بدر مُستقلان سيارة نقل "قيادة أحدهما" ، وبحوزتهما(كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام – 2هاتف محمول).

ضبط (شخصين) حال إستقلالهمادراجة ناريةبدائرة قسم شرطة النزهة "قيادة أحدهما"..وبحوزتهما( كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام–2 هاتف محمول– مبلغ مالى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.