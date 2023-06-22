الدقهلية تتابع تنفيذ مبادرة" أنت أقوي من المخدرات "

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعمال استكمال تنفيذ مبادرة "أنت أقوي من المخدرات " وذلك من خلال تنظيم عدد من الندوات لمواجهة ظاهرة التدخين والتعاطي والإدمان بمشاركة فريق عمل الصندوق، بالتعاون الكامل مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات بهدف نشر الوعي بين كافة فئات المجتمع من خلال المدارس والوحدات الصحية والجمعيات الزراعية ومراكز الشباب والوحدات الاجتماعية والوحدات القروية .

وقال محافظ الدقهلية، أنه يتم تنفيذ خطوات جادة للعلاج من الادمان في سرية تامة علي الخط الساخن للصندوق (16023) وبالمجان كما يتم تقديم حزمة من الأنشطة الوقائية وإلقاء المحاضرات للمتخصصين ومسئولى الصندوق عن اثار التدخين والادمان على الصحه البدنيه والقدرة على ممارسه الحياة اليوميه، وكذا الأسباب النفسيه والاجتماعيه التى تدفع الفرد للتدخين والاثار المترتبه على ذلك كما يتم توزيع مطبوعات وبوسترات للتوعيه للمواطنين بمخاطر الادمان والتعاطى والتدخين على الشباب والاسرة والمجتمع.

وأكد مختار، على استمرار تلك المبادرات بجميع مراكز المحافظة مشددا على ضرورة تضافر كافة الجهود لتحقيق نتائجها المرجوة حرصا على صحة المواطنين بصفة عامة والشباب بصفة خاصة، حيث انطلقت اعمال المبادرة بنطاق مركزي طلخا والمنصورة باشراف ومتابعة السادة رؤساء المركزين في كل منهما.

وفي هذا الصدد قالت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا، إنه تم اليوم تنفيذ برنامج توعيه تثقيفيه بمدينة طلخا وذلك بمناطق عديدة من المدينة شملت طريق بلقاس وطريق المعاهدة وموقف بطرة اسفل كوبرى الجيش بمدينة طلخا باشراف ومشاركة استاذ بلال شعبان مدير مكافحة صندوق الادمان والاستاذة هدى محمد مدير إدارة شئون المرأة بمركز ومدينة طلخا وقد لاقت الحملة ثناء واستحسان المواطنين.

وأكد اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة، أنه تم متابعة تنفيذ اعمال المبادرة بنطاق الوحدة المحلية بقرية نقيطة حيث تم النزول للميادين والأسواق والشوارع للتوعية أكبر حشد من المجتمع عن اضرار التدخين والادمان وتعريفهم بخط الساخن للعلاج وقد لاقت الحملة نجاحا كبيرا وترحيبا كبيرا حيث شارك في الحملة ماهر موسى مدير عام وحدة السكان ومدير شئون المرأة برئاسة المركز ومسئولي الوحدة المحلية بقرية نقيطة.