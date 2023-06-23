رصد كمية من المواد المخدرة في حملة أمنية بدمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور - الزرقا – كفر سعد) وأقسام شرطة (ثان دمياط – دمياط الجديدة - السرو)، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,500 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلو جرام - – كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش – 2 فرد محلى ، عدد من الطلقات النارية) بحوزة (عدد 7 متهمين " لعدد 6 منهم معلومات جنائية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

وفى سياق متصل فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية)، وذلك أثناء تواجدها بمسكنها وبحوزتها (عدد 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – 50 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - مبلغ مالى).

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2 مليون و 600 ألف جنيه تقريباً)، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة نشاطها الإجرامي.