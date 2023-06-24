أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور.. المشمش بـ 25 جنيه

أسعار الفاكهة.. شهدت أسعار الفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت في سوق العبور للجملة تباينا بين الارتفاع والانخفاض في القيمة السعرية لها، وسجل سعر التفاح الأخضر اليوم السبت نحو 50 جنيهًا، بينما سجل سعر اليمون اليوم السبت نحو 15 جنيهًا.

وتنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" القيمة السعرية للفاكهة خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت في سوق العبور للجملة، وتحرص بوابة الوفد على تقديم خدماتها السعرية بصورة لحظية ويومية، لإرضاء متابعيها المهتمين بهذا الشأن، للوقوف على أخر المستجدات السعرية التي تطرأ على الاسواق المصرية والتغيرات السعرية التي تشهدها، وجاءت أسعاره على النحو الأتي:

أسعار الفاكهة اليوم السبت في سوق العبور للجملة

الفاكهة

سجل المشمش اليوم في سوق العبور للجملة سعر 25 جنيهًا.

بينما سجل سعر التفاح الأخضر اليوم السبت نحو 50 جنيهًا.

كما سجل سعر العنب الأحمر اليوم السبت نحو 35.

وسجل سعر البطيخ اليوم السبت نحو 40 جنيهًا.

بينما سجل سعر التفاح السوري نحو 45 جنيهًا.

وسجل سعر التفاح المستورد نحو 55 جنيهًا.

بينما سجل سعر التفاح البلدي سعر 25 جنيهًا.

كما سجل سعر العنب الأخضر نحو 35 جنيهًا.

وسجل سعر الخوخ نحو 30 جنيهًا.

بينما سجل سعر اليمون اليوم السبت نحو 15 جنيهًا.

بينما سجل سعر الموز نحو 13 جنيهًا.

وسجل سعر الجوافة نحو 12 جنيهًا.

بينما سجل سعر التفاح الأصفر نحو 55 جنيهًا.

بينمكا سجل سعر البرقوق المستورد سعر 50 جنيهًا.

كما سجل سعر الكانتلوب سعر 15 جنيهًا.

بينما سجل سعر الكيوي اليوم السبت نحو 55 جنيهًا.

وتجدر الإشارة أن أسعار الفواكه تختلف من أسواق الجملة إلى الأسواق المحلية، وتختلف من محافظة لأخرى على حسب طبيعة المحافظة ومناخها وطبيعة عمل سكانها، وهناك تكلفة أخرى تضاف على أسعار الفاكهة عند نقلها من عند المزارع وتشوينها على السيارات إلى سوق العبور ومن سوق العبور إلى الأسواق المحلية، كما أن أسعار السولار والبنزين تؤثر بشكل أو بآخر فى الأسعار وارتفاعها أو انخفاضها على حسب سعر البنزين.