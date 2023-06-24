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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

إيرادات فيلم بيت الروبي لـ كريم عبدالعزيز في ثالث أيام عرضه

أفيش فيلم بيت الروبي
أفيش فيلم بيت الروبي

حصد فيلم بيت الروبي للنجم كريم عبدالعزيز، أمس، الجمعة، إيرادات بلغت 4 ملايين و100 ألف و713 جنيها، فى ثالث أيام عرضه فى السينمات المختلفة، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم، خلال 3 أيام، 9 ملايين و223 ألفا و828 جنيها.

 

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي، بطولة كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبو سريع، محمد السويسي وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

 

 

قصة فيلم بيت الروبي

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول يعيش المؤثر الاجتماعي إبراهيم الروبي مع زوجته وشقيقه الأصغر حياة بسيطة هادئة، لكن مشكلة عدم إنجابه هو وزوجته تُكدر صفو حياتهما، فيفكران في أمر خطير عواقبه وخيمة.

 

 

العرض الخاص لفيلم بيت الروبي

وكان احتفل صناع وأبطال فيلم بيت الروبي، الثلاثاء الماضي بالعرض الخاص للفيلم داخل إحدى السينمات بـ 6 أكتوبر.

 

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