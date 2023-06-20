د. أيمن محسب يشيد بوحدة إزالة المعوقات الاستثمارية.. البيروقراطية بدأت تموت

قال د.أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن الدول الصناعية الكبرى قام اقتصادها على شراء شعوبها المنتجات الوطنية.

وأكد د. محسب، أنه لا يمكن النهوض بالاقتصاد إلا حين يقرر المصريون شراء منتجهم الوطني حتى لو الجودة أقل بعض الشيء، مشددًا على وجود منتجات مصرية تنافس عالميًا.

موت البيروقراطية

وأضاف أن مبادرة ابدأ اهتمت بالمستثمرين الصغار في مصر وقدمت لهم تمويلا وتسهيلات وروجت لمنتجاتهم، داعيًا إلى تطبيق المبادرة وتعميمها تجاه أي مستثمر وليس المستثمر المحلي أو الصغير فقط، مشيرً إلى أن أهم مخرجات الحوار الوطني حتى الآن القرارات الـ22 للمجلس الأعلى للاستثمار الذي يترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفت إلى أن رئاسة الوزراء أنشأت قبل أسبوع فقط وحدة لإزالة المعوقات الاستثمارية، وأصبح الحد الأقصى لتأسيس الشركة هو 10 أيام، منوهًا إلى أن البيروقراطية بدأت تموت في مصر، حتى الموظف الصغير بدأ يلتفت لذلك.

الإصلاح الهيكلي هو الأصعب

فيما قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن تحدي الإصلاح النقدي تتجاوزه مصر دائما وتنجح فيه، لكن الإصلاح الهيكلي تتوفر له البيئة الخصبة للنجاح بسبب أزمة كورونا وحرب أوكرانيا.



وأضاف أن الإصلاح الهيكلي هو الأصعب ضمن الإصلاح الاقتصادي، لأن بنية مجتمع الأعمال هي التي تقود الإصلاح الهيكلي، وحالة غياب التنسيق بين مجتمع الأعمال هي التي تؤخر الإصلاح الهيكلي.

وأوضح أن يجب أن يتم تقييم أي مسؤول في الوزارة على قاعدة أساسية، وهي أن تدار الوزارة كما لو أنها قطاع خاص وأن تعمل بمنظور اقتصادي، وتساهم في الموازنة، ما عدا وزارة التضامن، لأن مهمتها جمع الفائض وإعادة توزيعه، جاء ذلك خلال استضافتهما في برنامج "الحوار الوطني"، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، على شاشة "إكسترا نيوز".