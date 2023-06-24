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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

انطلاق العرض المسرحي "كارچين" بثقافة بهتيم بالقليوبية 

كارچين
"كارچين"

 انطلقت أمس أولى ليالي العرض المسرحي "كارچين" الذى شهده قصر ثقافة بهتيم، ويستمر حتى الاثنين المقبل 26 يونيو، ضمن عروض الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

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اكتشاف الحقائق

"كارچين" تدور أحداثه داخل قصر غريب مهجور في الصحراء ويبدأ العرض باكتشاف حدوث جرائم إنهاء حياة داخل هذا القصر ووجود أربع جثامين مجهولة الهوية، ليبدأ رجال البحث في محاولة اكتشاف الحقائق ومنها ظهور بعض المعلومات عن وجود جن داخل القصر.

 ويستمر البحث عن خيوط الحقيقة وعن صاحب القصر الذي لم يتوصلوا إلى جثمانه، ومن خلال مذكرات صاحب القصر يكتشف رجال البحث مفاجآت عديدة حتى يصلوا إلى الحقيقة.

 

 

"كارچين" من تأليف أحمد حسن البنا، ديكور وملابس غادة شلبي، إعداد موسيقي أسماء عوض، استعراضات عبدالرحمن طارق، ومخرج منفذ سامح صبري، إخراج خالد العيسوي، بطولة فرقة قصر ثقافة بهتيم المسرحية.

 

"كارچين" يقدم بإشراف فرع ثقافة القليوبية برئاسة ياسر فريد، ضمن العروض المسرحية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابع للإدارة المركزية للشئون الفنية.

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