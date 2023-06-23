قصور الثقافة تطلق تدريبات "ابدأ حلمك" بموط الوادي الجديد

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة تدريبات المرحلة الثانية من "ابدأ حلمك" بالوادي الجديد.



ابدأ حلمك

واستقبل مسرح قصر ثقافة موط بالداخلة بالوادي الجديد، تدريبات المرحلة الثانية من "ابدأ حلمك"، والتي تقام بالتوازي مع تدريبات المرحلة نفسها بمسرح سينما هيبس بالخارجة على مدار الأسبوع الحالي، ضمن فعاليات المشروع الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، لاكتشاف وإعداد الممثل الشامل والتدريب على فنون المسرح، والمقدم لأبناء محافظة الوادي الجديد، عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023.

تنوعت الورش المقدمة ضمن المرحلة الثانية التي تمثل التدريب العملي بالمشروع، ففي ورشة التمثيل قام الفنان أحمد السيد بتدريب المشاركين على الأداء، وتنمية فكرة الخيال والقدرة على الاستيعاب للممثل، كما قام الفنان مناضل عنتر بتدريبهم على الرقص والأداء الحركي والتعبيرى والإيقاعات الحركية والاستعراضية، أما الفنان ماهر الحجار فبدأ يتدريبات الحكي، والبنتومايم، والتدريب على إيقاعات الجسد.

شهد التدريبات ضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، والمخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع، وابتسام عبد المريد مدير عام فرع ثقافة الوادي الجديد، وبحضور عدد كبير من المتدربين.

وتقدم قصور الثقافة فعاليات وأنشطة مكثفة بمحافظة الوادي الجديد في ضوء إعلانها عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023، حيث استقبلت فعاليات البرنامج المركزي لوزارة الثقافة بالمحافظات خلال شهر رمضان الماضي، وبعثة حصر عناصر التراث الثقافي غير المادي من باحثي أطلس المأثورات الشعبية في الأسبوع قبل الماضي، بخلاف برنامج الفعاليات الشهري بالمواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة الوادي الجديد، وعروض الموسم المسرحي الحالي لقصور الثقافة، وتنتظر عددا كبيرا من الفعاليات خلال الفترة المقبلة احتفاء بهذه المناسبة

ويعد مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تنفذها هيئة قصور الثقافة ويهدف إلى تدريب أبناء المحافظات عبر ورش مجانية على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل، ويرأس اللجنة المنظمة للمشروع الدكتور هاني كمال المدير التنفيذي، وشهدت المرحلة الأولى تخرج دفعات محافظات أسيوط والفيوم والشرقية، والمرحلة الثانية محافظات بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ، وتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقا مسرحية نوعية، كما تم إجراء الاختبارات، وقبول 60 متقدما من أبناء محافظة شمال سيناء، استعدادًا لبدء التدريبات، كما تم فتح باب المشاركة لأبناء محافظتي قنا والمنوفية

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