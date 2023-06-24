استقرار أسعار البيض اليوم السبت.. اعرف الكرتونة بكام

أسعار البيض.. شهدت أسعار كرتونة البيض في المزرعة خلال تعاملات اليوم السبت استقرارًا وثباتًا سعريًا ملحوظًا، بالقرب من حلول عيد الأضحى المبارك والذي سيحل علينا يوم الأربعاء المقبل، وسجل سعر طبق البيض الأبيض 109.75 جنيه، وكذلك استقر طبق البيض البني عند 111.75 واستقر أيضًا طبق البيض البلدي عند 114.75 جنيه.

وفي هذا الصدد تنشر"بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم السبت والتي استقرت خلال التعاملات الصباحية في المزرعة، وتعد هذه الخدمة لحظية تحرص على تقديمها بوابة الوفد لمتابعيها للوقوف على آخر المستجدات السعرية التي تطرأ على أسعار السلع لاسيما البيض، وجاءت أسعار كرتونة البيض اليوم على النحو الآتي:

أما أسعار البيض للمستهلك فاستقرت أيضًا على جميع الأنواع وسجلت:

كرتونة البيض

كرتونة البيض الأبيض:

سجل طبق البيض الأبيض للمستهلك نحو 115 جنيهًا.

طبق البيض الأحمر أو البني:

بينما سجل سعر البيض الأحمر أو البني ثباتًا اليوم السبت ليحقق 117 جنيهًا.

طبق البيض البلدي:

وسجل سعر البيض البلدي استقرارًا أيضًا اليوم السبت في المزرعة وحقق 120 جنيهًا.

ومن ناحيتها؛ تستمر شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في رصد ومتابعة أسعار البيض اليوم بشكل مستمر داخل الأسواق، في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطوير ودفع عجلة إنتاج الثروة الداجنة للأمام، ولعل أبرز هذه الخطط هو تشجيع إقامة المشروعات التكاملية بالمناطق الصحراوية للتوسع وزيادة القدرة الإنتاجية للثروة الداجنة داخل مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الدواجن ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وتوتر الأوضاع في المنطقتين العربية والأوروبية، لا سيما الحروب الأهلية والداخلية التي تشهدها المنطقة العربية الآن في منطقتي سوريا والسودان، مما استدعى هذا إلى قلة التصدير والتصنيع والتجارة في المنطقة العربية وبدول الجوار وتدهور أسعار الأعلاف وارتفاعها، الأمر الذي أثر بشكل كبير في ارتفاع أسعارها، مما كان له عامل رئيسي في توتر أسعار الطيور، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة السعرية لأسعار مختلف السلع، لاسيما أسعار كرتونة البيض، وكل ما يهتم به متابعو الوفد، بشكل لحظي للوقوف على آخر التطورات التي تشغل الرأي العام.