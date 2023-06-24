Moto Razr +.. هاتف قابل للطي ينافس Samsung بقوة

قرأت Motorola بوضوح مراجعات سلسلة Z Flip من Samsung وتدوين الملاحظات. Moto Razr + ، هاتف قابل للطي يشبه الهاتف القياسي 6.9 بوصة عند فتحه ، يوفر شاشة كبيرة بحجم 3.6 بوصة عند إغلاقه. يعالج ذلك أحد أكثر الشكاوى شيوعًا حول Galaxy Z Flip 4 - حجم شاشة الغلاف الخاصة به. إنها نافذة ضيقة بحجم 1.9 بوصة مع مجموعة محدودة من الأدوات التي يمكنك استخدامها. في هذه الأثناء ، يعمل Razr + إلى حد كبير على نظام Android الكامل مع بعض التعديلات. هناك شيء ما يتعلق باستخدام الشاشة الخارجية يبدو أشبه بجهاز النداء ودعاني في بهجة الحنين إلى الماضي. قد يجذب Moto Razr + ، الذي يُطرح للبيع اليوم مقابل 999 دولارًا ، النفوس القديمة والمتبنين الأوائل على حد سواء.

تصميم

حاليًا في الجيل الرابع (إذا اعتبرت طراز 5G الذي تم إصداره في عام 2020 على أنه الجيل الثاني) ، فإن Razr + له اختلافان ملحوظان عن سابقيه. الأول هو الشاشة الأكبر. والثاني هو شيء قد يلاحظه الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا فقط: Razr + لا يحتوي على ذقن حجامة في الجزء السفلي كما هو الحال في Razr الأصلي الشهير. لا أمانع في ذلك ، لكنه يكلفه بعض نقاط الحنين إلى الماضي.

Moto Razr + ، هاتف قابل للطي يشبه الهاتف القياسي 6.9 بوصة عند فتحه ، يوفر شاشة كبيرة بحجم 3.6 بوصة عند إغلاقه. يعالج ذلك أحد أكثر الشكاوى شيوعًا حول Galaxy Z Flip 4 - حجم شاشة الغلاف الخاصة به. إنها نافذة ضيقة بحجم 1.9 بوصة مع مجموعة محدودة من الأدوات التي يمكنك استخدامها. في هذه الأثناء ، يعمل Razr + إلى حد كبير على نظام Android الكامل مع بعض التعديلات. هناك شيء ما يتعلق باستخدام الشاشة الخارجية يبدو أشبه بجهاز النداء ودعاني في بهجة الحنين إلى الماضي. قد يجذب Moto Razr + ، الذي يُطرح للبيع اليوم مقابل 999 دولارًا ، النفوس القديمة والمتبنين الأوائل على حد سواء.

تصميم

حاليًا في الجيل الرابع (إذا اعتبرت طراز 5G الذي تم إصداره في عام 2020 على أنه الجيل الثاني) ، فإن Razr + له اختلافان ملحوظان عن سابقيه. الأول هو الشاشة الأكبر. والثاني هو شيء قد يلاحظه الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا فقط: Razr + لا يحتوي على ذقن حجامة في الجزء السفلي كما هو الحال في Razr الأصلي الشهير. لا أمانع في ذلك ، لكنه يكلفه بعض نقاط الحنين إلى الماضي.

عند الطي ، لا توجد فجوة بين نصفي الشاشة الرئيسية. إنه مربع قرفصاء ، وظهره غير اللامع يذكرني بالحالة التي جلس فيها بيجر والدي. للأسف ، يأتي طراز Viva Magenta فقط بظهر جلدي نباتي ، بينما تستخدم النماذج الزرقاء والسوداء Corning Gorilla Glass Victus في المقدمة و مؤخرة. وحدة المراجعة الخاصة بنا باللون الأسود ، ويضفي اللون غير اللامع إحساسًا أكثر تميزًا ويساعد في مكافحة اللطخات.



يعد Razr + المطوي أنحف من Galaxy Z Flip 4 ويتناسب بشكل مريح في راحة يدي ، وهو أكبر قليلاً من هاتف Samsung عند فتحه. يحتوي Razr + على مفصلة أقل صلابة من Flip 4 أيضًا. يمكن لهاتف Samsung أن يثبت نفسه في أي موضع تقريبًا ، لكن مفصل Moto ينتج ويفتح على طول الطريق عندما تدفعه إلى ما بعد 150 درجة.

أخيرًا ، عند 188.5 جرامًا (6.6 أوقية) ، يعد Razr + أخف وزنًا من iPhone 14 Plus و Galaxy S23 Plus ، وكلاهما يحتوي على شاشات أصغر قليلاً. ومع ذلك ، فهي أثقل قليلاً من Z Flip 4. تم تصنيف كل من أجهزة Motorola و Samsung لمقاومة الماء ، مع تلبية Razr + لمعايير IP52 بينما ضرب Flip IPX8.

شاشة خارجية

بجانب Moto Razr + ، يبدو استخدام شاشة غطاء Z Flip 4 غير قابل للاستخدام ، خاصة عند محاولة تأطير صورة سيلفي. لا يقتصر الأمر على وجود مساحة كافية بالكاد لاحتواء كل شيء ، ولكن من الصعب أيضًا رؤيته. عند تصوير الفيديو الخاص بهذه القطعة ، كافح منتجنا Joel Chokkattu للحصول على لقطة قابلة للاستخدام لمعاينة الكاميرا على شاشة Z Flip 4 الخارجية في ضوء الشمس.

تتيح لوحة pOLED الأكبر حجمًا من Motorola أيضًا تجربة Android أكثر اكتمالاً ، في حين أن Samsung عبارة عن أداة إخطارات رائعة. على Moto ، يمكنك التمرير لأسفل من أعلى لرؤية جميع عمليات تبديل الإعدادات السريعة وشريط تمرير السطوع ، والتمرير لأعلى ببطء لإظهار التطبيقات المفتوحة والتبديل بينها ، والسحب من الجانب للعودة. بالمقارنة ، يتيح لك Z Flip 4 فقط التمرير جانبياً للتدوير عبر الأدوات ، ويظهر لك السحب لأسفل من الأعلى صفًا واحدًا فقط من المفاتيح.

. Moto Razr + ، هاتف قابل للطي يشبه الهاتف القياسي 6.9 بوصة عند فتحه ، يوفر شاشة كبيرة بحجم 3.6 بوصة عند إغلاقه. يعالج ذلك أحد أكثر الشكاوى شيوعًا حول Galaxy Z Flip 4 - حجم شاشة الغلاف الخاصة به. إنها نافذة ضيقة بحجم 1.9 بوصة مع مجموعة محدودة من الأدوات التي يمكنك استخدامها. في هذه الأثناء ، يعمل Razr + إلى حد كبير على نظام Android الكامل مع بعض التعديلات. هناك شيء ما يتعلق باستخدام الشاشة الخارجية يبدو أشبه بجهاز النداء ودعاني في بهجة الحنين إلى الماضي. قد يجذب Moto Razr + ، الذي يُطرح للبيع اليوم مقابل 999 دولارًا ، النفوس القديمة والمتبنين الأوائل على حد سواء.

تصميم

حاليًا في الجيل الرابع (إذا اعتبرت طراز 5G الذي تم إصداره في عام 2020 على أنه الجيل الثاني) ، فإن Razr + له اختلافان ملحوظان عن سابقيه. الأول هو الشاشة الأكبر. والثاني هو شيء قد يلاحظه الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا فقط: Razr + لا يحتوي على ذقن حجامة في الجزء السفلي كما هو الحال في Razr الأصلي الشهير. لا أمانع في ذلك ، لكنه يكلفه بعض نقاط الحنين إلى الماضي.

سلبيات

لا يمكن مقارنة الكاميرات بالرائد

لا يزال الأمن والاستمرارية على المدى الطويل مصدر قلق

عند الطي ، لا توجد فجوة بين نصفي الشاشة الرئيسية. إنه مربع قرفصاء ، وظهره غير اللامع يذكرني بالحالة التي جلس فيها بيجر والدي. للأسف ، يأتي طراز Viva Magenta فقط بظهر جلدي نباتي ، بينما تستخدم النماذج الزرقاء والسوداء Corning Gorilla Glass Victus في المقدمة و مؤخرة. وحدة المراجعة الخاصة بنا باللون الأسود ، ويضفي اللون غير اللامع إحساسًا أكثر تميزًا ويساعد في مكافحة اللطخات.



يعد Razr + المطوي أنحف من Galaxy Z Flip 4 ويتناسب بشكل مريح في راحة يدي ، وهو أكبر قليلاً من هاتف Samsung عند فتحه. يحتوي Razr + على مفصلة أقل صلابة من Flip 4 أيضًا. يمكن لهاتف Samsung أن يثبت نفسه في أي موضع تقريبًا ، لكن مفصل Moto ينتج ويفتح على طول الطريق عندما تدفعه إلى ما بعد 150 درجة.

أخيرًا ، عند 188.5 جرامًا (6.6 أوقية) ، يعد Razr + أخف وزنًا من iPhone 14 Plus و Galaxy S23 Plus ، وكلاهما يحتوي على شاشات أصغر قليلاً. ومع ذلك ، فهي أثقل قليلاً من Z Flip 4. تم تصنيف كل من أجهزة Motorola و Samsung لمقاومة الماء ، مع تلبية Razr + لمعايير IP52 بينما ضرب Flip IPX8.

شاشة خارجية

بجانب Moto Razr + ، يبدو استخدام شاشة غطاء Z Flip 4 غير قابل للاستخدام ، خاصة عند محاولة تأطير صورة سيلفي. لا يقتصر الأمر على وجود مساحة كافية بالكاد لاحتواء كل شيء ، ولكن من الصعب أيضًا رؤيته. عند تصوير الفيديو الخاص بهذه القطعة ، كافح منتجنا Joel Chokkattu للحصول على لقطة قابلة للاستخدام لمعاينة الكاميرا على شاشة Z Flip 4 الخارجية في ضوء الشمس.

تتيح لوحة pOLED الأكبر حجمًا من Motorola أيضًا تجربة Android أكثر اكتمالاً ، في حين أن Samsung عبارة عن أداة إخطارات رائعة. على Moto ، يمكنك التمرير لأسفل من أعلى لرؤية جميع عمليات تبديل الإعدادات السريعة وشريط تمرير السطوع ، والتمرير لأعلى ببطء لإظهار التطبيقات المفتوحة والتبديل بينها ، والسحب من الجانب للعودة. بالمقارنة ، يتيح لك Z Flip 4 فقط التمرير جانبياً للتدوير عبر الأدوات ، ويظهر لك السحب لأسفل من الأعلى صفًا واحدًا فقط من المفاتيح.