السبت 24 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

عقب مشاركتهم فى فعاليات وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء..

متطوعو السيارات الرياضية والدراجات النارية يشكرون شباب العريش

بوابة الوفد الإلكترونية

توجه متطوعو السيارات الرياضية والدراجات النارية  لوزاره الشباب والرياضة بالشكر والتقدير لشباب مدينه العريش على حسن الاستقبال والضيافه من أهل سيناء ، وذلك عقب مشاركتهم فى الفعاليات المتنوعة التى أقامتها الوزارة بشمال سيناء الأسبوع الماضى بحضور الدكتور أشرف صبحى.

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ونظم شباب  مدينة العريش جوله سياحية لأبرز  معالم المدينة لمتطوعين السيارات الرياضية والدراجات النارية عقب انتهاء الفعاليات.

وأعرب متطوعو السيارات الرياضية والدراجات النارية  عن إعجابهم بمدينة العريش والطبيعه الرائعة لمحافظة شمال سيناء، متمنين زياره مدينه العريش وباقي مدن محافظه شمال سيناء في أقرب وقت للترويج للمحافظة.

وحرص  فريق الميجا  للدراجات النارية بقيادة الكابتن احمد بركات من فرق اسيوط بايكرو اليكس بايكر ودلتا بايكر و بيج برازر و سويس كروزر  للمشاركة في الفاعليات وزيارة  مدينة  العريش كأول فرق دراجات نارية  تزور شمال سيناء.

وشارك  فريق أكتوبر تيونرز للسيارات الرياضيه المعدلة في الفاعليات حرصا منهم على دورهم الوطني واندماجهم  مع شباب  مدينه العريش، حيث حرص فرق الدراجات  النارية وفرق  السيارات الرياضية على التواصل مع شباب مدينه العريش اثناء تواجدهم والتفاعل معهم على صفحات التواصل الاجتماعي ومشاركتهم الأجواء الرائعة.

يذكر  أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرص على توجيه الشكر لمتطوعين السيارات الرياضيه والدراجات النارية على مشاركتهم في فاعليات مدينه العريش، مشيراً على متابعته للفعاليات التي يتم تنظيمها بالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة والفاعليات الرياضيه في محافظات مصر المختلفه( مدينه الجلالة -  شرم الشيخ - الاسكندريه) وذلك ترويجا وتسويق للمدن المحافظات.

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