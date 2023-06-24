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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

نقابة النقل تُدين مقتل سائق بموقف بورسعيد وتطالب بتشديد الرقابة على "مواقف السيارات"

النقابة العامة للعاملين
النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات

دعت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات وخدماتها برئاسة محمد ابو العباس كافة الجهات المختصة بمحافظة بور سعيد ،بسرعة التحقيق في جريمة قتل السائق رضا السيد وشهرته "الصاروخ" إبن مدينة طنطا،والذي قُتل على يد إبن " قومسينجى الموقف" ببورسعيد،بعد مشاجرة مع "السائق"،وفر هارباً.

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كما طالبت النقابة الجهات المسؤولة بتشديد الرقابة الأمنية داخل مواقف السيارات،والمنافذ المرورية ،ووضع كاميرات مراقبة مُحكمة في كافة أركان مواقف السيارات في جميع المحافظات..وأعلنت النقابة العامة عن تكليف محامي على نفقتها للدفاع عن حقوق المجني عليه ،وتقدمت بخالص العزاء في وفاة السائق ،وتمنت له الرحمة والمغفرة ،ولأسرته الصبر والسلوان .

 

وكان موقف بورسعيد، جنوب المحافظة، قد شهد جريمة مأساوية، بعدما أقدم عامل كارته علي قتل سائق بعدة طعنات نافذة في القلب، مستخدما سلاح أبيض "مطواه"، أمام أعين المارة في الشارع، بسبب خلاف سابق علي دفع الكارتة بين المجني عليه ووالد المتهم.

وتلقي قسم أول جنوب بورسعيد، إشارة من المستشفي العام، مفادها استقبال جثة المواطن "عماد سيد محمود"، 47 سنة، سائق ومقيم بطنطا، متوفي أثر إصابته بطعنات نافذة بالقلب، ووجود شبهة جنائية حول الوفاة.

وبالإنتقال والفحص تبين قيام عامل كارته بالتربص بالمجني عليه وطعنه عدة طعنات بالقلب، علي خلفية حدوث مشادة بين المجني عليه ووالد المتهم، إلا انه تدخل عدد من السائقين وقاموا بحل الخلاف بينهما، ولكن قام المتهم بإنتظار المجني عليه في موقف السيارات محل عمل والده، وقتل الضحية غدرا بعدة طعنات.

وتمكنت مباحث قسم أول جنوب من القبض علي المتهم وعثر بحوزته علي السلاح المستخدم في الواقعة..وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2446 لسنة 2023 وتباشر النيابة التحقيقات

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