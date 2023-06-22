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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

التقنيات الحديثة وتكنولوجيا علوم الطيران والاتصالات هي مستقبل صناعة النقل الجوي العالمي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

مع قرب انتهاء فاعليات معرض باريس الجوى " لوبورجيه " ، واستمرارا  لسلسلة اللقاءات المكثفة التي يجريها الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدنى والوفد المرافق له خلال مشاركتهم في هذا الحدث  العالمى الهام .

تم عقد عده اجتماعات مع عدد من مسئولي كبرى الكيانات الاقتصادية المختصه بصناعة النقل الجوى،  حيث اجتمعوا مع  كل من مسئولى شركة "Avalon"،  وشركة “Air Lease “Corporation  المتخصصين  في شراء الطائرات وتأجيرها للعملاء  من شركات الطيران في جمبع أنحاء العالم، وكذلك مع شركة Embraer Commercial Aviation المتخصصة في الطيران التجارى  و تصنيع وتطوير تصميمات  الطائرات حيث تم استعراض خدمات ما بعد البيع  التى تقدمها امبرير  وخاصه لطائرات اير كايرو ومناقشه التعاون المشترك المستقبلي  بين الجانبين .

 و يأتى  ذلك فى اطار خطة وزارة الطيران المدني  لزياده اسطول شركه مصر للطيران وايركايرو  خلال الفتره القادمه خاصه فى ظل ما يشهده قطاع الطيران المدنى حاليًا من أعمال تطوير وتحديث ومشروعات تنموية تتم على كافة الأصعدة سواء فيما يتعلق بتنمية البنية التحتية للمطارات او تحديث أنظمة الملاحة الجوية وتكنولوجيا الطيران وكذلك تحديث وتطوير اسطول شركتى مصر للطيران وايركايرو . 

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وزير الطيران المدنى يبحث التعاون مع الشركات العالمية فى النقل الجوى

صيانة محركات الطائرات

هذا بالإضافة إلى الاجتماع الذي تم مع كل من شركة  Honeywell M&E أحد أكبر شركات تصنيع وصيانة محركات الطائرات وإلكترونيات الطيران، وشركة "EGIS" كونها مجموعة استشارية وهندسية تقدم خدماتها في مجال تنمية البنية التحتية وعمليات الطرق للمطارات، ومجموعة "”The Carlyle Group”المختصة بالاستثمار في مجال الصناعات الجوية وتقديم الخدمات اللوجستية.واستراتيجيات السوق العالمية، و شركة CALC المتخصصة فى  تأجير وشراء الطائرات والمحركات وتوريد المعدات وهى تعد من بين اهم الشركات   على مستوى العالم  المتخصصة فى هذا الشأن.

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وفى هذا السياق أثنى الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى على المشاركة الفعالة لوزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة فى معرض «لوبورجيه» والتى تعد فرصة جيدة لتبادل الخبرات فى جميع أنشطة ومجالات الطيران مع هذه الكيانات الاقتصادية العالمية الكبرى ذات الخبرة الواسعة في مجال صناعة النقل الجوى، مضيفا سيادته أن فعاليات المعرض شهدت طرح العديد من التقنيات الحديثة فى علوم وتكنولوجيا صناعه الطيران والاتصالات وبمشاركه اكثر من ٢٤٥٠ عارضا من ٤٩ دوله  ، والتى تعد الحل الأمثل لهذه الصناعة في المستقبل لزيادة أعداد المسافرين وتوفير تجربة سفر أكثر راحة ورفاهية وأماناً .

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الجريدة الورقية