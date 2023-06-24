كشف ملابسات واقعة إنهاء حياة عامل خلال مشاجرة بالقاهرة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة إنهاء حياة عامل خلال مشاجرة مع آخر بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة.

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في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبال جثمان (عامل - مقيم بدائرة القسم) بها إصابات إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وآخر (حداد - مقيم بالعنوان ذاته"مصاب بجرح قطعي") بسبب خلافات مالية بينهما لاقتراض المتوفى مبلغ مالي من المتهم وعدم رده تطورت إلى مشاجرة بينهما حال وجودهما بمقهى بدائرة القسم، قام على إثرها المتوفى بالتعدي على المتهم بالضرب باستخدام كوب زجاجي وقيام المتهم بالتعدي على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته نتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها والتي أودت بحياة المجني عليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكابه على النحو المشار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط مالك شركة سياحة بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال:

وفي سياقٍ مُتصل، وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابساتما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة روض الفرج) بتضررها من (مالك شركة سياحة) لقيامه بالنصب عليها والاستيلاء منها على مبلغ مالي عن طريق إيهامها بإجراء حجز لها بإحدى الفنادق بمدينة الإسكندرية، إلا أنه لم يقم بذلك ورفض رد المبلغ المالي.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (مالك شركة سياحة - كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول "له معلومات جنائية") بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم عقب إيهامهم بحجز رحلات ترفيهية لهم، والترويج لنشاطه الإجرامي على مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (طبنجة صوت - طلقات صوت).. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتكثف وزارة الداخلية جهودها من أجل ضبط كافة أشكال الجريمة والمُخالفات المُختلفة.

ويشن رجال الوزارة يوميًا حملات مُكبرة هدفها الإيقاع بالمجرمين والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.