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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

الداخلية تحبط عملية تهريب مخدرات بـ20 مليون جنيه في الإسماعيلية

صورة المتهمان والمضبوطات
صورة المتهمان والمضبوطات

نحجت أجهزة وزارة الداخلية ، فى إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بالإسماعيلية،  قدرت قيمتها المالية بأكثر من 20 مليون جنيه.  

 

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اليوم.. محاكمة 5 متهمين في قضية ولاية الإسماعيلية

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محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الإسماعيلية الإرهابية"..غدًا

تفاصيل أحباط محاولة تهريب مخدرات بالإسماعيلية

فكانت البداية برصد المتابعة الامنية ،بالتنسيق مديرية أمن الإسماعيلية نشاط "إثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" ، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية"،  إعتزما تهريب كميات كبيرة من مخدرى الحشيش والهيدرو من شرق قناة السويس إلى غربها لترويجهما على عملائهما بإستخدام سيارة ربع نقل مُحملة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وذلك حال إستقلالهما السيارة المشار إليها بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق.

 وقد أسفر التفتيش عن ضبط “عدد 2500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 250 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 100 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول”،  مخفاه داخل حمولة السيارة بأجولة.

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات ، بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها.هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(20,500٫000) عشرون مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً).تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

جاء ذلك إدراكاً بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات، وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة بهدف تحقيق المبادرة الأمنية لحماية الشباب والنشء بإعتبارهم ذخيرة الأمة المصرية من الوقوع فى براثن المخدرات .. وفى إطار المتابعة المستمرة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لما يُستجد من طرق التهريب.

تفاصيل تأجيل  محاكمة 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الأثار

كما قررت محكمة جنايات القاهرة ، اليوم الثلاثاء،تأجيل  محاكمة 3 أشخاص، بتهمة التنقيب عن الأثار داخل عقار لجلسة 5 يوليو.

وكانت البداية  بورود معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية،  مفادها قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار .

وفي الوقت ذاته ؛ عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط 3 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار "ملك أحدهم".

وقد عُثر بداخله على حفرة قطرها 4 متر بعمق 7 متر – والأدوات المستخدمة في الحفر، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة التي أصدرت قرارها السابق.

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