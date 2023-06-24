معاقبة متهم بترويج مخدر الحشيش في مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الحشيش في مدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

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صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، الرئيسان بمحكمة الاستئناف، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 2040 لسنة 2023 جنايات ثالث مدينة نصر، أن المتهم في يوم 26 يناير أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش قي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر، أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم محرزًا قطعة من جوهر الحشيش المخدر وبضه وتفتيشه عثر بحوزته على 19 قطعة من ذات جوهر المخدر وبمواجهته أقر بإحرازهم في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

إصابة 8 في حادث سير بمنشأة القناطر

وعلى جانب آخر، تعرض 8 عمال للإصابة في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى طريق إسكندرية الصحراوى فى منطقة منشأة القناطر، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى منشأةالقناطر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، ووصلت سيارات الإسعاف إلى محل الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتبين من خلال الفحص المبدئي اختلال عجلة القيادة من السائق ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، وإصابة 8 أشخاص.

وتكثف الإدارة العامة للمرور من جملاتها من أجل الوصول لشوارع أكثر أمناً وأماناً وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.

ويشن رجال الإدارة حملات مُكبرة يومياً من أجل الإيقاع بكافة أشكال مُخالفات قانون وقواعد المرور ولضبط غير المُلتزمين بآداب المرور.

وكان شخصان قد لفظا أنفاسهما الأخيرة، وتعرض 8 آخرين للإصابة بسبب حادث انقلاب سيارة سوزوكى أعلى طريق الفيوم الصحراوى، ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الفيوم الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عنها وفاة شخصين وإصابة 8 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.