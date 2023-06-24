سعر الريال السعودي صباح اليوم السبت في ماكينات الـ ATM

أسعار الريال السعودي.. حالة من الاستقرار والثبات السعري شهده سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال التداولات الصباحية اليوم السبت مع ثاني أيام الإجازة الرسمية في البنوك الخاصة والحكومية، وذلك من خلال ماكينات الـ ATM والمصارف الألية.

سجل الريال السعودي اليوم السبت مقابل الجنية المصري حوالى 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء وفقًا لما تمّ إعلانه على المواقع الرسمية.

في هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر صرف الريال السعودي صباح اليوم السبت من خلال ماكينات الصرف الألي الـATM، حيث يهتم حجاج بيت الله الحرام هذه الايام بمتابعة سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنية المصري بالمقارنة بالشهور السابقة وعلى مدار العام، وجاءت اسعاره على النحو الأتي:

سعر صرف الريال السعودي اليوم السبت

الريال السعودي

‎أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي

سجلت ‎أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الريال السعودي في البنك الاستثمار العربي 8.25 قرش للبيع و8.20 قرش للشراء.

‎أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك CIB

‎سجلت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك CIB حوالي 8.25 قرش للبيع و8.18 قرش للشراء، فيما سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس حوالي 8.25 قرش للبيع و8.19 قرش للشراء.

‎أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

استقرت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد في حدود 8.28 جنيه للبيع و7.95 للشراء، فيما بلغ سعر الريال في بنك البركة الإسلامي حوالي 8.25 قرش للبيع و8.03 للشراء.

‎أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في ميد بنك

‎سجلت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في ميد بنك حوالي 8.26 قرش للبيع و 7.98 قرش للشراء، في المقابل وصل سعر الرسال السعودي في الإمارات دبي الوطني حوالي 8.25 جنيه للبيع و8.18 قرش للشراء.

وتحرص بوابة الوفد على تقديم كافة الخدمات السعرية بشكل يومي ولحظي للوقوف على أخر المستجدات السعرية لجميع السلع لاسيما سعر صرف الريال السعودي داخل مصر وخارجها.