كأس مصر، يواجه فريق الكرة الأول بنادى سموحة نظيره النجوم مساء اليوم السبت على ملعب الاسكندرية في اطار دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة سموحة و النجوم والقنوات الناقلة

وتقرر اقامة مباراة سموحة و النجوم مساء اليوم في السادسة والنصف على ملعب الاسكندرية بدور الـ 16 ببطولة كأس مصر ، فيما تذاع المباراة على شبكة قنوات أون تايم سبورتس بشكل حصري.

هدافي الدوري بالموسم الحالي

1- مابولولو - الاتحاد السكندري - 14 هدفا.

2- محمد حمدي - أسوان - 11 أهدافا.

3- أحمد الشيخ - غزل المحلة - 10 أهداف.

4- أحمد سيد زيزو - الزمالك - 9 أهداف.

4- سمير فكري - الداخلية - 9 أهداف.

4- جون أوكولي - المقاولون - 9 أهداف.

4- محمد شريف - الأهلي - 9 أهداف.

5- رزقي حمرون - فاركو - 8 أهداف.

واستعاد الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوزه على حرس الحدود، مساء الخميس ضمن منافسات الموسم الحالي.

وصعد الأهلي مرة أخرى إلى قمة الدوري المصري بعدما سيطر بيراميدز عليه في الأسابيع الأخيرة.

ويمتلك الأهلي 65 نقطة وضعته في القمة متفوقا على بيراميدز بفارق نقطة واحدة ولكن الأهلي يتبقى له 5 مباريات مؤجلة.

ويحتاج الأهلي للفوز في أربع مواجهات في الدوري الممتاز لحسم لقب الموسم الحالي للوصول إلى النقطة 77 دون النظر إلى باقي مبارياته أو منافسيه.

تأكد هبوط نادي حرس الحدود إلى دوري القسم الثاني المصري بعد خسارته بثلاثية نظيفة أمام الأهلي في اللقاء المؤجل الذي جمعهما مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقضى الأهلي على آخر أمل لفريق حرس الحدود في البقاء بالدوري المصري حيث أصبح الفريق العسكري أول الهابطين إلى القسم الثاني.

ويحتل حرس الحدود المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، ذلك قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم الحالي.

وحسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس مصر للموسم الحالي بعد فوزه على منافسه فاركو بثلاثة أهداف لهدف، مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي.