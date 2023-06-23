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السبت 24 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الزمالك يواجه المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر

الزمالك والمقاولون
الزمالك والمقاولون العرب

حقق نادي الزمالك فوزًا مريحًا على نظيره فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

 

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كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وفاركو الليلة في كأس مصر

وتمكن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو من قيادة الزمالك للدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر ليضرب موعدًا مع المقاولون العرب.

وجاءت أهداف الزمالك في شباك فاركو عن طريق الثلاثي أحمد سيد زيزو ومصطفى شبلي وأحمد فتوح.

وأصبح الزمالك هو خامس المتأهلين إلى ربع نهائي مسابقة كأس مصر.

وتمكن الزمالك من التتويج ببطولة كأس مصر 28 مرة في تاريخه.

في المقابل تأهل المقاولون العرب إلى ربع نهائي كأس مصر 2023 بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0

وجاء هدف المقاولون الوحيد في مرمى سيراميكا كليوباترا عن طريق لويس إدوارد هينستروزا.
 

نتائج دور الستة عشر في كأس مصر

 

وأقيمت 5 مباريات حتى الآن من دور الستة عشر من بطولة كأس مصر 2023 وجاءت نتائجها كالآتي :

الزمالك 3 - 1 فاركو.

بيراميدز 1- 0 الاتحاد السكندري

إنبي 6 - 5 فيوتشر بركلات الترجيح.

طلائع الجيش 7 - 8 البنك الأهلي بركلات الترجيح

المقاولون العرب 1 -0 سيراميكا كليوباترا.

وتتبقى مباراة واحدة لم تُلعب بعد من دور الـ 32 من بطولة كأس مصر وهي مباراة الأهلي ومنتخب السويس.

وسيواجه النجوم نطيره سموحة وسيلعب المصري مع حرس الحدود في دور الستة عشر.

بينما ينتظر الداخلية الفائز من مواجهة الأهلي ومنتخب السويس.

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