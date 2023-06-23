كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وفاركو الليلة في كأس مصر

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام نظيره فاركو مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات بطولة كأس مصر.

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موعد مباراة الزمالك وفاركو بكأس مصر والقنوات الناقلة:

يلعب الزمالك أمام فاركو في التاسعة والنصف من مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، فيما تذاع عبر قناة أون تايم سبورت بشكل حصري.

حجز فريق الزمالك بطاقة التأهل الى دور الـ16 بعد الفوز على بروكسى ينتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما تأهل فاركو بعد هزيمة المصرية للاتصالات بنتيجة هدف دون رد.

أسندت مباراة الزمالك وأركو الليلة بكأس مصر لطاقم تحكيم مكون من طارق مجدي حكمًا للساحة، ويعاونه كل من أحمد نوفل وأسامة عبداللطيف ومصطفى عثمان، ومحمد علاء هاشم حكم فيديو ومصطفى عطية مساعد حكم فيديو.

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة فاركو:

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

في خط الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبدالغنى – حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا"- سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو".

في الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

يدخل الزمالك المباراة محتلًّا المركز الرابع برصيد 53 نقطة، فيما يخوض فاركو لقاء الليلة أمام الأبيض في المركز السابع برصيد 41 نقطة.

تصريحات أحمد عيد لاعب الزمالك السابق:

قال أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الزمالك سيخوض مواجهة صعبة بكل تأكيد، وأوسوريو بالتأكيد استفاد من فترة التوقف الدولي، لكن طارق العشري مدرب فاركو يلعب بشكل دفاعي جيد".

أضاف: "فاركو يلعب بطريقة 3-5-2، وهي طريقة صعبة على الزمالك الذي لا يلعب دون ظهيرين، ستكون من المواجهات الصعبة بكل تأكيد".

واصل: "محمد عواد جلس على مقاعد البدلاء وهو في مستوى غير جيد، وكان هناك أحاديث حول أزمة تجديد العقد أيضًا، وأرى أيضًا من الصعب بقاء أحمد بلحاج مع الزمالك في الموسم المقبل ولم يقدم أفضل ما لديه منذ ضمه في يناير".

أكمل: "البطولة العربية احتكاك قوي قبل بداية الموسم، ومن المفترض تجهيز اللاعبين بشكل قوي، وأتمنى التفكير أيضًا على الكونفدرالية".

وأتم: "اتوقع فوز الزمالك بهدف نظيف على فاركو".

عبدالملك: وأفشة وقندوسي أبرز مكاسب الأهلي

أكد أحمد عيد عبدالملك، أن فريق حرس الحدود لم يتم تكوينه هذا الموسم بشكل جيد، وإدارة النادي لم تهتم كثيرًا بجلب لاعبين أفضل من العناصر الموجودة حاليًّا.

قال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي سجَّل مبكرًا وأنهى على معنويات فريق حرس الحدود، ودوافع لاعبي الفريق الأحمر كانت كبيرة من أجل الفوز، خصوصًا أن بعضهم كانوا بعيدين عن المباريات ويريدون إثبات جدارتهم".

أضاف: "الهدف الذي سجَّله طاهر محمد طاهر سيفرق معه من الناحية المعنوية، بدأ الموسم بشكل قوي وأساسي، لكن معدلاته ومساهماته التهديفية متواضعة، ولذلك تفوق عليه بيرسي تاو وحسين الشحات في مركز الجناح".

وزاد: "من أكثر اللاعبين الذين استفادوا من لقاء الأهلي والحدود، أفشة وقندوسي، وما ينقص الأخير هو اللعب بشكل أكبر على المرمى، لكن افشة كان دوره مؤثر في اللقاء وصنع أهداف خلال اللقاء".

واصل: "محمد شريف لم يكن في أفضل مستوياته، وكان يقوم بعمل تحركات جيدة في ظهر المدافعين، لم يعد يفعلها في الوقت الحالي وشارك في نهائي دوري الأبطال وكان من الوارد أن يسجل وأهدر فرص بشكل غريب".