حالة الطقس غدًا .. حرارة مرتفعة ونسبة رطوبة عالية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا السبت، حيث يسود طقسا معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وتشهد حالة الطقس غدًا نشاط رياح على أغلب الأنحاء، وشبورة مائية خفيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مع وجود ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا منا يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة .

ويذكر أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موعد فصل الصيف 2023، والذي يستمر لمدة 3 أشهر، قائلة إن الأربعاء المقبل 21 يونيو أول أيام فصل الصيف، إذ تصل الشمس إلى أقصى موضع لها شمالًا في السماء، وتكون عمودية على مدار السرطان، ويعد بذلك يوم 21 يونيو هو الأطول نهارًا والأقصر ليلًا في هذا العام.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد أن فصل الصيف يعتبر هو أكثر فصول العام استقرارًا في الأحوال الجوية، إذ تتأثر البلاد معظم أيام فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وأيضًا ارتفاع فى نسب الرطوبة، التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس خصوصًا في شهري يوليو وأغسطس.

حالة الطقس غدًا السبت :

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة.

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة.

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة.

سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.

قنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.

أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة .