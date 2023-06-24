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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

أوسوريو : الزمالك يستحق الفوز ونحتاج إلى مدافع جديد

الكولومبي خوان كارلوس
الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك

أعرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك عن سعادته بالفوز على فاركو والتأهل لدور الثمانية لكأس مصر.
 

وتأهل الزمالك للدور ربع النهائي من كأس مصر 2023 بعد الفوز على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
 

وأصبح الزمالك هو خامس المتأهلين للدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر 2023.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره المقاولون العرب في الدور ربع النهائي.

وكان المقاولون العرب قد حسم تأهله للدور ربع النهائي بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف.

 

تصريحات أوسوريو

 



وتحدث المدير الفني الكولومي خوان كارلوس أوسوريو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة قائلًا :" واجهنا فريقا جيد جدا فنيا وبدنيا، والزمالك كان أفضل في الشوط الأول، في حين كان فاركو أفضل في الشوط الثاني، كما كانت تغييرات فريقي أفضل ولعبت دورا مهما".

وأضاف أوسوريو :" مصطفى الزناري كان جيدا وسريعا وهذه أول مرة يلعب في هذا المركز، في حين أن محمد عبد الغني كان يلعب في الجبهة اليسرى".

وتابع أوسوريو قائلا :" الزمالك يستحق الفوز باللقاء، وعندما تقدمنا بهدفين كان لابد من زيادة رصيد الأهداف حتى لا نتعرض للضغط".

وواصل :" فاركو غامر بعد التأخر وكان رد فعل الزمالك جيد جدا والتغييرات ساعدت في زيادة السرعات في الفريق بشكل جيد ولعبنا علي التحولات الهجومية".

وقال أوسوريو :" من يشارك في مركز المساك يجب أن يكون لديه سرعات وقدرات دفاعية وحمزة المثلوثي يجيد في مركز المساك والزناري سيكون أفضل وسيظهر بشكل جيد في الفترة المقبلة". 

وقال المدير الفني:" الأولوية بالنسبة لي هي تدعيم مركز المساك بمدافع يجيد اللعب بقدمه اليسرى والأولوية الثانية هي ضم مهاجم رقم 9".

واختتم المدير الفني أوسوريو قائلًا:" جوارديولا في إجازة مع عائلته ولم اتواصل معه والأفضل له أنه يزور الاهرامات بدلا من متابعة المباريات".

وتأهل فريق الزمالك لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ16 للبطولة ليضرب موعدا مع المقاولون العرب في الدور التالي.

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