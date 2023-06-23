ضبط مواطنة تنتحل صفة طبيبة تغذية علاجية بالبحيرة

نظم فريق العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، بقيادة الدكتورعبدالحميد الطيباني، بالاشتراك مع لجنة العلاج الحر بإدارة دمنهور الصحية، وبالتنسيق مع اللواء رئيس جهاز حماية المستهلك فرع البحيرة، حملة في مدينة دمنهور، والتي أسفرت عن ضبط مواطنة حاصلة على بكالوريوس علوم، وقامت بفتح عيادة تغذية علاجية، تحت مسمى مركز لعلاج ( السمنة - النحافة - تنسيق قوام).

حاصلة على بكالوريوس علوم تنتحل صفة طبيبة تغذية علاجية بالبحيرة:

ولا تحمل هذه المواطنة، أى ترخيص لمزاولة المهنة يصرح لها التعامل مع المرضى، والمكان غير مرخص، ووجد كذلك بعض الأجهزة الخاصة بعلاج تفتيت الدهون، وتم ضبط أدوية تستخدم للحقن تحت الجلد، ووجد أثناء المرور مريضة كانت تقوم بعملية الحقن بها، وتقوم بالتخلص من السرنجات فى الأكياس السوداء الخاصة غير المخصصة لجمع النفايات الخطرة، وقد تم عمل محضر لها، وتم تشميع المكان وعرضها على النيابة.





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ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورهاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور حمودة الجزار، وكيل المديرية، بتشديد الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة كافة، والتوجيهات بتتبع كل من تسول له نفسه التلاعب بالمرضى، وبعدم علمهم بالقوانين المنظمة لممارسة مهنة الطب.