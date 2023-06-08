خبيرة تغذية تنصح مرضى السمنة بتجنب الجبن القريش

الجبن القريش هو جبن منخفض السعرات الحرارية مع نكهة خفيفة ومع ذلك ، وهي مغذية للغاية ، مما يعني أنها قد تساعد في إنقاص الوزن وزيادة العضلات.

الجبن القريش متعدد الاستخدامات ويمكن الاستمتاع به في العديد من الوصفات ونمت شعبيته في العقود القليلة الماضية ، وغالبًا ما يوصى به كجزء من نظام غذائي صحي.

فهو لا يحتوي على نسبة عالية من البروتين فحسب ، بل يحتوي أيضًا على العناصر الغذائية الأساسية ولهذه الأسباب ، يتم استخدامه على نطاق واسع من قبل الرياضيين وظهر في العديد من خطط فقدان الوزن.

في هذا الصدد أوضحت أخصائية التغذية الروسية إيلينا سولوماتينا، أن خثارة الجبن المنزلية أو ما يعرف بجبن القريش منتج صحي، لكن لا ينبغي إساءة استخدامه، خاصة من قبل بعض فئات المواطنين.

وأضافت أن هذه الفئات تشمل المرضى الذين يعانون من أمراض البنكرياس والمرارة، كما يمكن أن يتسبب المنتوج في تفاقم أمراض الجهاز الهضمي.

ويمنع تناول خثارة الجبن المنزلية، الجبن القريش لأولئك الذين يعانون من مرض السكري، والمعرضين لارتفاع حاد في نسبة الغلوكوز في الدم، والأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

والجبن يحتوي على نسبة عالية من البروتين، والكالسيوم، والفيتامينات، والأحماض الأمينية الأساسية، كما أنه يُعد بمثابة غذاء غني بالسعرات الحرارية، ويمكن أن يحتوي على نسبة عالية من الدهون والصوديوم.

بعض المنتجات من الجبن، لا تحتوي على أي فائدة ويعرف الجبن القريش بأحد أنواع الجبن الطرية البيضاء، تنتج عن طريق تخمر اللبن بواسطة حمض اللاكتيك، في عملية تسمى "تجبن حامضي".