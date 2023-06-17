طبيبة تغذية تحذر من مخاطر الإفراط في تناول فيتامين D.. تأثيره على الكلى

حذرت خبيرة تغذية من أن زيادة مستوى فيتامين D في الجسم قد يسبب اضطراب وظائف الكلى، مشيرة إلى أن زيادة مستوى الفيتامينات أو نقصها في الجسم بشكل عام يشكل خطورة على الصحة.

عواقب الإفراط في تناول فيتامين D:

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "إزفيستيا"، أوضحت الطبيبة أن نقص الفيتامينات يمكن تعويضه عن طريق الأطعمة التي نتناولها، ولكن ارتفاع مستواها يؤدي إلى تراكمها في أعضاء الجسم على شكل ترسبات كلسية خطيرة، إذ إن تكلس الشريان الأبهر مثلًا يمكن أن يؤدي إلى تمزقه.

عواقب الإفراط في تناول فيتامين D

وأضافت الطبيبة أنه تُنسب إلى أعراض هذه الحالة، التقيؤ والعطش وجفاف الجسم واضطراب النوم والإمساك وآلام المفاصل وفقدان الشهية، وبالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر فائض فيتامين D في الجسم سلبًا في عمل الكلى واضطراب وظائفها.

كما يمكن أن يؤدي إلى التهاب الحويضة والكلوة المزمن وإلى تصلب عضلة القلب وزيادة خطر الإصابة بالكسور، فضلًا عن أن فائض هذا الفيتامين قد يؤثر في منظومة الهرمونات، لذلك يوصف لهؤلاء المرضى حمية غذائية معينة وهرمونات لإخراج فائض الفيتامين من الجسم.

وتشير الطبيبة إلى أنه يُلاحظ عند الرضع الذين يعانون من زيادة في فيتامين D، إغلاق اليافوخ قبل الأوان، ما يؤدي إلى ارتفاع الضغط داخل الجمجمة، كما أن الأطفال الذين عانوا من فرط الفيتامين يتأخرون في النمو ويعانون من خلل التوتر العضلي الوعائي.

وبحسب نصائح طبيبة التغذية، لتعويض نقص فيتامين D في الجسم، يجب إضافة سمك القد الغني بهذا الفيتامين إلى النظام الغذائي اليومي بالإضافة إلى حاجة الجسم اليومية من فيتامينات А وЕ، كما أن سمك الرنجة يحتوي على نسبة عالية من فيتامين D تعادل ضعف الموجود في سمك السلمون والماكريل والزبدة، كما أن صفار البيض غنيًا بفيتامين D.