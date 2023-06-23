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الجمعة 23 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

إنبي يعلن الطوارئ في العيد استعدادا لموقعة فاركو بالدوري

تامر مصطفى المدير
تامر مصطفى المدير الفني لإنبي

 يستأنف فريق إنبي لكرة القدم تدريباته غدا" السبت" استعدادا للقاء فاركو  الجمعة المقبل في الجولة 32 لبطولة الدوري المصري الممتازبعد أن حصل لاعبو الفريق على راحة اليوم من التدريبات.

 ولعب فريق انبي 4 مباريات ودية خلال توقف الدوري حيث لعب مباراتين مع المصري بالسلومثم بروفتين مع كل من أسوان والداخلية ،ووقف تامر مصطفى المدير الفني على اللاعبين  البدلاء وبعض الأساسيين للدفع بهم في المباريات المقبلة ومدى جاهزيتهم.

محمد إسماعيل

 وسوف يحصل الفريق البترولي على راحة يوم  "الثلاثاء" وقفة عيد الأضحى المبارك على أن يستأنف الفريق تدريباته في اليوم التالي " العيد" استعدادا للقاء فاركو.

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 وتخلو قائمة الفريق من الايقاف والإصابات قبل لقاء فاركو وقد شهد المران في الأيام الأخيرة حماسا منقطع النظير من جانب اللاعبين بعد أن طلب الجهاز الفني بقيادة  تامر مصطفى الفوز في المباريات الثلاثة المتبقية من عمر الدوري لإجراز مركز متقدم مع نهاية الدوري

 حيث  يتبقى لفريق لإنبي بعد لقاءي فاركو مباراتي سموحة بالإسكندرية وسيراميكا  ببتروسبورت.

 ويتفوق فاركو على إنبي قبل مواجهة الفريقين حيث يحتل فاركو المركز السادس برصيد 41 نقطة من 9 فوز و14 تعادل و8 هزائم  وله 28 هدفا وعليه 27.

 بينما إنبي في المركز  التاسع برصيد 39 نقطة من 11 فوز و6 تعادلات و14 هزيمة وأحرز الفريق 30 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا.

 وأكد محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي أن فريقه جاهز لهذا اللقاء المهم نظرًا لأن الفوز بمثابة 6 نقاط فالحصول على 3 نقاط  يصعد بالفريق للأمام والتفوق على فاركو صاحب المركز السادس.

مشيرًا إلى أن هدف الجهاز الفني بقيادة الكابتن تامر مصطفى الفوز في المباريات الثلاثة لإنهاء الموسم في مركز متقدم بجدول الدوري مع إسدال الستار على المسابقة.

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