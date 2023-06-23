بيب جوارديولا وأسرته في ضيافة المتحف القومى الحضارة

زار المدرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الجمعة، المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، وذلك برفقة أفراد أسرته.

بيب جوارديولا في زيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط

وقد جاءت هذه الزيارة على هامش تواجده حالياً في مصر لقضاء جزء من عطلته الصيفية بها وزيارة عدد من المناطق السياحية والأثرية بالقاهرة والأقصر وأسوان، وذلك بعد تحقيق الثلاثية التاريخية “الفوز بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا”، قبل الاستعداد للموسم الجديد.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أن استقبال المتحف لهذه الزيارات الهامة يبعث صورة إيجابية عن المقصد السياحي المصري ويجعل من المتحف واجهه أساسية في البرامج السياحية المختلفة، معرباً عن استعداد المتحف الدائم لاستقبال السائحين والوفود من جميع دول العالم.

زيارة بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط





زيارة بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط





زيارة بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط





زيارة بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط

وقام المدرب الإسباني بيب جوارديولا خلال زيارته بالمتحف، بجولة داخل المتحف شملت قاعات العرض المركزي للتعرف على مقتنيات أثرية فريدة تحكي تاريخ الحضارة المصرية على مر العصور، وقاعة المومياوات الملكية، وقاعة النسيج المصري.



زيارة بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط





زيارة بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط

وأبدى بيب جوارديولا سعادته بهذه الجولة، وأعجابه بمقتنيات المتحف وما يضمه من كنوز أثرية تعبر عن الحضارة المصرية، كما حرص على التقاط العديد من الصور لمعروضات المتحف، والصور التذكارية له داخل قاعات المتحف.