ليلى علوي تميل للأعمال الكوميدي..نجاح كبير لتفاحة السينما في "شوجر دادي"

عبرت الفنانة ليلى علوي، عن سعادتها بالتعاون في فيلم "شوجر دادي" وفخورة بالنجاح الذي حققه منذ طرحه في السينمات بمختلف الدول العربية.

ليلى علوي

ليلى علوي تروي تفاصيل أعمالها القادمة

أوضحت ليلى علوي خلال ظهورها ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يذاع على قناة MBC مصر معلقة :"إنها أحبت الفيلم وكل فريق العمل المشاركين، مؤكدة أن الجميع كان يشعر بالتفاؤل الشديد تجاه الفيلم وأنه سيحقق نجاح كبير مثل فيلم "ماما حامل".

ليلى علوي

ليلى علوي " بنشتغل بحب لكن جوانا خوف ان الفيلم ما يعجبش الناس

وتابعت ليلى علوي :"اتعاملت مع دوري في شوجر دادي بسلاسة وحبيبة جدا، أحنا بنشتغل بحب وبننسى كل حاجة لكن بيبقى حاجة جوانا دائما قلق وخوف ان الفيلم ما يعجبش الناس".

ليلى علوي

وأضافت ليلى علوي في حديثها :"قعدت أضحك وأنا بقرأ سكريبت فيلم ماما حامل وأنا في الساحل الشمالي، وحبيت العمل جدًّا والفكر والإفيهات والشخصيات، نفس الحكاية مع فيلم شوجر دادي".

ليلى علوي

ليلى علوي "الناس محتاجة أعمال فنية كوميدي خصوصا في الاحداث اللي بنمر بيها"

وأشارت ليلى علوي قائلة :"الناس كانت محتاجة أعمال فنية فيها ضحك وإيجابية وتفاؤل خصوصا الاحداث اللي بنمر بيها، ودايما بكون لقانة من اي دور بقدمه بسبب حرصي على الاداء المميز".

ليلى علوي

أبطال فيلم شوجر دادي

من ناحية أخري، يذكر أن فيلم "شوجر دادى" من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوى، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، مي الغيطي، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس عدد آخر من الفنانين، ومن ضيوف الشرف هشام عباس الذى يقدم أغنية أيضًا خلال الأحداث، ومروان يونس وسارة الدرزاوي.

شوجر دادي

أحداث فيلم شوجر دادي

وتدور أحداث فيلم "شوجر دادي" في إطار كوميدي حول الأب بيومي فؤاد الذي يقوم بإبلاغ أبنائه حمدي الميرغني ومصطفى غريب برغبته في الزواج من امرأة ثانية، فيما ترفض ليلى علوي احتمالية أن ترى زوجها مع امرأة أخرى، وتحاول إعادته عن تفكيره.

شوجر دادي

يعد فيلم "شوجر دادي" التعاون الثاني لليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني بعد فيلم "ماما حامل" الذي عرض عام 2021، وحقق وقتها إجمالي إيرادات 4 ملايين و359 ألفا و324 جنيها.

كما يشهد أول تجربة تمثيل حقيقية للراقصة جوهرة وعودة تامر هجرس إلى شاشة السينما بعد غياب 5 سنوات.