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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

السعودية تمنع دبلوماسيين إسرائيليين من المشاركة في حدث بفرنسا

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان

منعت السعودية دخول دبلوماسيين إسرائيليين اليوم الجمعة، إلى حدث دولي في فرنسا، شارك فيه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وذلك وفقًا لوسائل إعلام عبرية.

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 غرَّد موقع واللا العبري، علي تويتر قائلًا: "إن المملكة العربية السعودية حالت دون دخول دبلوماسيين إسرائيليين، اثنين من المشاركة في حدث سعودي جرت وقائعه في فرنسا، بسبب حضور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان".

 أشار الموقع، إلى أن حادثة دبلوماسية محرجة وقعت لاثنين من الدبلوماسيين الإسرائيليين، عندما منعا من دخول مؤتمر "إكسبو 2030" المقرر حدوثه في الرياض، بسبب حضور الأمير محمد بن سلمان، واكتشفا في اللحظة الأخيرة حذف اسمهما من قائمة المدعوين للحفل.

 توقع الموقع، أنه من الممكن أن تكون واقعة حذف اسمي الدبلوماسيين تعد رد فعل من جانب المملكة العربية السعودية على السياسة الإسرائيلية الأخيرة تجاه القضية الفلسطينية.

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