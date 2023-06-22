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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

السعودية تنسحب من ملف تنظيم كأس العالم 2030 لسبب غريب

كأس العالم
كأس العالم

 انسحبت السعودية من ملف استضافة بطولة كأس العالم فيفا 2030، بعد قرار من سلطات المملكة خلال الساعات القليلة الماضية.

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 وتدخل المملكة العربية السعودية في ملف مشترك مع مصر واليونان لاستضافة مونديال 2030، بجانب ملف آخر يضم دول الأرجنتين وأوروجواي وتشيلي وباراجواي.

 السعودية تنسحب من ملف مونديال العالم 2030:

 وأبلغت السعودية مصر بأنها ستنسحب من الملف الثلاثي لاستضافة المونديال بعد المقبل، لأسباب عدة من بينها عدم قدرتها على التخطيط للبطولة.

 سبب انسحاب السعودية من استضافة كأس العالم 2030:

 ترى المملكة العربية السعودية أن الملف الثلاثي المقدم من دول البرتغال وإسبانيا والمغرب هو الأفضل والمرشح للفوز بملف النسخة بعد المقبلة من المونديال، وهو الأحق أن يفوز بها.

 كما قامت الممكلة العربية السعودية بدراسة تفصيلية لتحديد إمكاناتها لاستضافة المونديال، لتجد أنها لن تكون قادرة عن الاستضافة في ذلك الموعد.

 السيناريو المتوقع بعد انسحاب السعودية:

 من المتوقع أن يظل ملف استضافة كأس العالم 2030 بين مصر واليونان حيث ملف ثنائي في منافسة قوية مع ملف البرتغال وإسبانيا والمغرب لاستضافة واحدة، في صراع أقوى مع ملف الأرجنتين وأوروجواي وتشيلي وباراجواي.

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 ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2030 بملف ثلاثي مشترك أيضًا بين دول الولايات المتحدة الأمريكية مع كندا والمكسيك، والتي ستكون أول نسخة تقام بمشاركة 48 منتخبًا، وهو ما سيتكرر في 2030 أيضًا.

 

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 صلاح يقترب من الدوري السعودي:

 وفي سياق آخر، يلعب صندوق الاستثمار السعودي في الفترة الأخيرة على التعاقد مع اللاعب المصري الدولي محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، إذ قالت التقارير إن اللاعب يقترب من فريق نادي الهلال، خصوصًا أنه سيقرر الرحيل عن الريدز خلال الفترة المقبلة.

 ولن تكون صفقة محمد صلاح هى الوحيدة، بل يقترب اللاعب الكرواتي بروزوفيتش من التوقيع الرسمي للنصر خلال الساعات القليلة المقبلة، إذ كان اللاعب وصيفًا لدوري الأمم الأوروبية في نسختها الأخيرة بعد الخسارة عن طريق ركلات الترجيح.

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