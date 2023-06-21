الأمن يضبط ديلر الهيروين في مدينة بدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة المخدرات، من خلال الحملات المكثفة، لملاحقة وضبط تجار ومهربي ومروجي المخدرات بمختلف أنواعها.

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تم ضبط أحد الأشخاص حال وجوده بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزته كمية من الهيدرو المخدر وزنت كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة.

في وقت سابق، وجه قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة دمياط – فارسكور – الزرقا - كفر سعد – كفر البطيخ، وأقسام شرطة ثان دمياط – دمياط الجديدة - رأس البر.

أسفرت جهودها عن ضبط 8 قضايا اتجار في المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات كمية من مخدر الحشيش وزنت 9.500 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 25 كيلوجراما، بندقية خرطوش، 2 فرد محلي، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 8 متهمين لهم معلومات جنائية.

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.