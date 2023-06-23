إستياء بورسعيدي من انقطاع مياه الشرب لمدة 3 أيام

الموارد المائية : صيانة التطهيرات الجارية بالترعة خلال ١٠ أيام

سادت حالة من الغضب والإستياء الشارع البورسعيدي بعد انخفاض منسوب مياه الشرب وإنقطاعها فى معظم الأحياء وأثرت عللى الأسواق والمتاجر والفنادق والقرى السياحية، وإنتشرت على صفحات التواصل الإجتماعى "فيسبوك" حالة الغضب العارم من جميع فئات المجتمع البورسعيدى الذين طالبوا الجهاز التنفيذى برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ المدينة بضرورة التحرك السريع والفورى.

وعلى ضوء حالة الغضب التى إنتشرت فى بورسعيد فقد قام توجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى لمحافظة بورسعيد لمتابعة حالة الرى بزمام ترعة بورسعيد والتأكد من إلتزام وزارة الموارد المائية والري بالمناسيب المطلوبة لمآخذ محطه الشرب عند ك ٣١,٥ من ترعة بورسعيد والتي تُغذى مدينة بورسعيد بإحتياجاتها من مياه الشرب ، وتم مناقشة التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة فيما يخص تنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

وتفقد الوزير ومحافظ بورسعيد ترعة بورسعيد ومحطة مياه الشرب المغذية للمدينة حيث تبين قيام أجهزة وزارة الرى بإستيفاء المناسيب المطلوبة والكافية لمحطة مياه شرب بورسعيد ، ووجه أجهزة وزارة الرى بالمحافظة بإستمرار المتابعة لمناسيب وتصرفات المياه بترعة بورسعيد لتوفير الإحتياجات المائية للأراضى الزراعية ومحطة مياه الشرب الواقعة على الترعة ، وكلف الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بسرعة نهو التطهيرات الجارية بترعة بورسعيد فى المسافة من ك ٣٢.٥٠ وحتى النهاية خلال ١٠ أيام من تاريخه والإفادة بتقرير عن نهو أعمال التطهير ، وإستمرار تنظيم أعمال المناوبات بين مختلف المنتفعين وعمل برنامج زمني للتطهير المستمر للترعة لضمان توصيل المياه بالمناسيب والتصرفات المطلوبة لمحطة مياه الشرب والأراضي الزراعية.

من جانبه أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن بدء تنفيذ الإجراءات العاجلة لضخ المياه بكامل قوتها بالمحافظة ومتابعة أعمال التطهير الجارية بالترعة والمٱخذ ، وسيتم تزويد الأطقم الفنية والمهندسين والفنيين القائمين على أعمال تطهير الترعة ومأخذ محطة الرفع بأكثر من 6 معدات لتطهير الترعة وتوفير كافة وسائل الدعم اللازمة من المعدات حتى يعود منسوب المياه إلى طبيعته وضح المياه بكامل قوتها ، وطالب المحافظ بقيام أجهزة الري والشركة القابضة لمياة الشرب بالتواجد علي مدار ٢٤ ساعة علي طول الترعة وعند المآخذ والمحطة حتي تعود المياه بصورة طبيعية .