وكيل صحة الشرقية يتفقد القافلة الطبية بقرية النحاسين بفاقوس

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، بالمرور على القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية النحاسين التابعة لمركز ومدينة فاقوس، والتي بدأت صباح أمس الخميس وتستمر حتى مساء اليوم الجمعة، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالقافلة، وذلك في حضور منسق عام القوافل الطبية، ومراقب أول المديرية، ومدير الإدارة الصحية بفاقوس.

تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية توقيع الكشف الطبي علة المرضى في التخصصات الطبية المختلفة والتي تشمل "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، الجلدية والتناسلية، تنظيم الأسرة، الرمد، أنف وأذن وحنجرة، المسالك البولية، الروماتيزم والتأهيل"، وإجراء الفحوصات المعملية والكشف عن أمراض السكر والضغط، وصرف العلاج اللازم للمرضي مجاناً، وبلغ ما تم توقيع الكشف الطبي عليه حتى وقت الزيارة أكثر من ١٤٠٠ مريض.

وقام الدكتور هشام مسعود بالتأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي أثناء العمل في القافلة الطبية ضمن مبادرة حياه كريمة الرئاسية.

وتابع الدكتور هشام مسعود، جلسات التوعية الصحية والتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وأهمية تلقي لقاح كورونا، والكشف المبكر عن أورام الثدي ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والحصول علي الخدمات الطبية المختلفة ضمن المبادرات الرئاسية.

وفي نهاية الزيارة قام وكيل الوزارة بتقديم الشكر والتقدير لمنسق عام القوافل، ومدير الإدارة الصحية، ولجميع العاملين بالقوافل الطبية بالشرقية، علي المجهود المبذول لصالح المواطنين والمرضى بالمحافظة