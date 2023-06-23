المناطق السياحية جاهزة لاستقبال زوار الفيوم في عيد الأضحى

رفعت المناطق السياحية والأثرية بمحافظة الفيوم، درجة الجاهزية لاستقبال المواطنين الذين يتوافدون على تلك المناطق من داخل وخارج المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وتشهد المناطق السياحية والمحميات الطبيعية وعلى رأسها بحيرة قارون وشلالات وادي الريان توافد أعداد كثيفة من الزائرين نظرا للمناظر الساحرة والطبيعة الخلابة التى تتمتع بها.

وأعلنت غالبية المناطق السياحية والأثرية عن العديد من البرامج الترفيهية والحفلات الفنية خلال هذه الفترة، وخاصة مع تزامن عيد الأضحى المبارك مع طقس معتدل يتخلله السحب المتوسطة والرياح التي تساعد على تخفيض درجات الحرارة خلال هذه الفترة، وهو الأمر الذي يترتب عليه توافد أعداد كبيرة من المواطنين للاحتفال بهذه المناسبات، والذين يعتبرون الزيارة احتفالا بعيد الأضحى وكذلك مصيف لهم لوجود المساحات المائية الواسعة بالمحافظة.

وهناك العديد من المقومات السياحية والبيئية التى تمثل عامل جذب للزائرين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، مثل قرية تونس ومحمية وادي الريان والبحيرة المسحورة وبحيرة قارون، والتى يمارس بها الوافدين رياضات التزحلق على الرمال ومظلات الباراشوت الأرضية بالإضافة إلى رحلات المراكب داخل البحيرة.

وتشهد بحيرة قارون تشهد إقبالا كثيفًا من الوافدين عليها للاحتفال بالأعياد كل عام نظرًا لتميز الفيوم بجمال الجو الصافى والطبيعة الخلابة وقرب المسافة لعدد كبير من المحافظات والتى يجعلها مقصدًا لسياحة اليوم الواحد، بالإضافة إلى وجود الفنادق والقرى السياحية بمختلف درجاتها للإقامة، بالإضافة إلى الشواطئ والساحات المفتوحة بالمجان للزائرين، والتى تعد من أهم الشواطئ الطبيعية في مصر، ولذلك يطلقون عليها منتزه الغلابة الذين يأتون إليها فى كل المناسبات، وخاصة في فصل الصيف ويفترشون شواطئها ليلًا حتى ساعات الصباح، والتي يقع عليها الكثير من المنتجعات السياحية التي تقيم حفلات خلال العيد، فضلًا عن ركوب المراكب، وتناول وجبات الأسماك المميزة.

وتعد البحيرة المسحورة ضمن أهم وأروع الأماكن التي يجب زيارتها في الفيوم، وعلى الرغم من ذلك فإن الكثير لايعلم عنها شيئاً، وذلك نظراً لوجود بحيرة أخرى تأخذ شهرة واسعة بين مزارت الفيوم السياحية وهي بحيرة قارون، وسُميت البحيرة بـ"المسحورة" نسبة إلى لونها الذي يتغير خلال النهار، بحسب درجة ضوء الشمس ليس ذلك فحسب، وإنما أيضاً تتمتع المنطقة برمال جميلة ونادرة، وكثبان رملية ناعمة تأتي من خلالها مياه البحيرة، ولهذا نجد مياه هذه البحيرة عذبة وليست مالحة كما هو المعتاد في المناطق الصحراوية، وتتميز الكثبان الرملية في المنطقة بالتنوع في الشكل والحجم والنعومة، وكذلك العمق، ولهذا تجذب الكثير من الزائرين لرؤيتها وتصويرها نظراً لمنظرها الرائع، كما أن مياهها تتغير لونها عندما تأتي عليها أشعة الشمس، ونظراً لكل هذه الأسباب تمت تسميتها بالمسحورة، وبها يتم ممارسة رياضة ركوب الخيل والجمال، ومغامرة التزحلق على الرمال، وركوب المراكب الشراعية، ومشاهدة الطيور المهاجرة، وحرب الألوان.

قرية تونس بالفيوم قبلة للسياح العرب والأجانب

وأصبحت قرية تونس قبلة للسياح العرب والأجانب طوال العام، بعدما استوطنها عددا من الأجانب الذين افتتحوا فنادق وشاليهات بها، وأصبحت مقصداً للسياح، نظراً لقربها من محافظات القاهرة والجيزة وبني سويف، ويتوافد عليها الزائرين خلال الأعياد بأعداد كبيرة، بسبب رخص أسعارها فى الأقامة والمأكولات، والأنشطة المختلفة التي تضمها القرية بدءاً معارض الخزف والفخار، ومروراً بركوب الخيل والجمال، والخروج في مغامرات السفاري، والاستمتاع بالسباحة في بحيرة قارون ووادي الريان، أو حتى حمامات السباحة المتواجدة داخل المنتجعات والفنادق، وما بها من صناعة فخار، ومتحف الكاريكاتير، وركوب الخيل، والدراجات، وأكلات ريفية متميزة.

وتحتضن قرية تونس بالفيوم، أول متحف للكاريكاتير في الشرق الأوسط، والذي شيده الفنان التشكيلي محمد عبلة داخل مركز الفيوم للفنون، بعدما جاء إلى تونس في زيارة خلال ثمانينات القرن المادي لتوصيل هدية من سويسرا إلى الخزافة السويسرية إيفيلين، فأُعجب بالقرية كثيراً واشترى قطعة أرض بها وشيّد عليها مركز الفيوم للفنون، وأول معرض للكاريكاتير في الشرق الأوسط.

وتشتهر قرية تونس بتقديمها وجبات فلاحي مميزة، يأتي إليها الجميع من كل حدب وصوب للاستمتاع بتناولها، أبرزها وجبة «الفطير المشلتت الفلاحي والمش والعسل»، ووجبات البط والحمام والخضروات مثل الملوخية وغيرها والتي يزرعها المواطنون في أرضهم دون أسمدة لذلك يكون طعمها مختلف ولذيذ.

وتضم قائمة أماكن الخروج في العيد بمحافظة الفيوم داخل المدينة كثيرا من الأماكن للتنزه، والتي تناسب العائلات والشباب ومنها الحديقة الدولية، ونادي قارون، وسواقي الفيوم بعد إعادة تطويرها، وميدان عبد المنعم رياض، وكورنيش لطف الله وباغوص، ومنطقة عين السيليين السياحية.

وكذلك تعد صحاري الفيوم أحد أفضل أماكن للخروج في العيد للشباب، خصوصًا أنّها تضم عددا من المغامرات التي يفضلها الشباب، مثل رحلات السفاري والتزحلق على الرمال ولعب الكرة الشاطئية، والتمتع بالبحيرة المسحورة في محمية وادي الريان، وخاصة في الصباح الباكر وقبل غروب الشمس.