الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

معهد التخطيط يفتتح المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي "مناهج تقييم الاستثمار للمشروعات الإنتاجية والخدمية"

الدكتور اشرف العربي
الدكتور اشرف العربي

افتتح الدكتور  أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي "مناهج تقييم الاستثمار للمشروعات الإنتاجية والخدمية" (تحليل العائد والتكلفة وتحليل فعالية التكلفة)  لتدريب مجموعة من موظفي عدد من الوزارات المصرية (التخطيط والتنمية الاقتصادية، والموارد المائية والري، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، والنقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) على أسس ومفاهيم تقييم المشروعات الاستثمارية العامة،  كنواة لنشر أسس التقييم العلمي للمشروعات العامة بين موظفي المؤسسات الحكومية المصرية في الفترة من 5-22 يونيو 2023 .

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التخطيط تصدر بيانات تاريخية للناتج المحلي الإجمالي

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وزيرة التخطيط تشارك باجتماع وزراء التنمية ضمن أعمال مجموعة العشرين بالهند

معهد التخطيط 

يأتي ذلك في إطار حرص معهد التخطيط القومي على رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشرى وبناء قدراتهم المعرفية والإبداعية في مختلف المجالات. 

البرنامج التدريبي 


 البرنامج التدريبي، حيث يأتي استكمالا لما تم تنفيذه في المرحلة الأولى بنجاح، وهو ذا طابع عملي تطبيقي ويستهدف التعريف بمبادئ ومفاهيم تقييم المشروعات الاستثمارية وتحليل التكلفة والعائد، حيث يقوم المتدربون بدراسة وتحليل المشروعات المتعلقة بوزاراتهم من واقع تحليل التكلفة والعائد CBA.    
جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي يتناول المفاهيم الأساسية في تقييم الاستثمار، وإعداد المشروع وتقدير تكاليفه وعوائده، وإعداد القوائم المالية، والقيمة الزمنية للنقود، ومقاييس جدوى المشروع، وتحليل المخاطرة وااللا يقين، والتقييم الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب عرض مختصر للمشروعات المقدمة من الوزارات، والتعريف بملامح وأسس تقييم المشروعات الاستثمارية  في القطاع المعني  وإعادة قراءة ومراجعة دراسة جدوى المشروع.

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الجريدة الورقية