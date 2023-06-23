المجلس الأعلى للثقافة يعلن أسماء الفائزين بمنح التفرغ لعام 2023 /2024

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أسماء الحاصلين على منح التفرغ للمبدعين المتميزين الذين ترقى أعمالهم الإبداعية للمستوى المطلوب لعام 2023/ 2024، والتي تنظمها الإدارة العامة لمنح التفرغ التابعة للمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى.

وتأتى أسماء الفائزين كالتالي:

أولا :- أسماء الحاصلين على منحة تفرغ للعام المالي 2023/2024 (تجديد)

التصوير:

1- جمال هلال البنداري هلال

2- فارس أحمد فارس عبد اللطيف

3- محمد كمال عبد الهادي عبد الحليم

4- مكرم كامل خليل يوسف

5- مصطفى محمد حلمي أحمد

6- عمر على عمر الفيومي

7- مارتينا محسن كمال كامل

8- ماهر محمد عبد القادر محمد

9- رباب أحمد حسين حسن حسيب الدفراوي

10- غادة أحمد مصطفى النجار

11- عصام الدين طه علي يوسف

12- أدهم أحمد بدوي أحمد

13- ولاء أبو العينين إسماعيل محمد أبو علي

14- إسراء يسري محمود زهدي كاظم

15- منى فتحي إسماعيل حسن

16- محمد عمر محمود عمر

17- مها محمد محمد العوادلي

18- آلاء سيد محمد على

الرســم:

19- جیهان محمد فتحي عبد الحميد

20- ادهم لطفي ساويرس بطرس

21- ندا السعيد السعيد محمد صالح

22- أحمد مقبل عبد الحميد أحمد

23- عاطف ا محمد السعيد زرمبة

الجـرافيك:

24- احمد عمر احمد حسن

25- ساره إبراهيم عزوز عمران

26- منی حمدي حسن فوده

27- هدير صلاح الحسيني محمد زردق

الخط العربي:

28- رامي كمال حسن قنديل

29- أشرف حسن علي سيد أبو عاشور

30- نادية محمد السيد نقشارة

31- أحمد علي علي فرج عيسى

32- منة الله احمد حسن احمد

33- محمد على خليل على

34- أحمد سعيد حسين علي

النحت:

35- وائل عبد العاطي عبد الحميد الشافعي

36- انجى إبراهيم أحمد عمارة

37- ونام علي عمر محمد

38- عماد عزت جرجس شنودة

39- عماد الدين محمد أحمد محمد

40- باهر جميل معزوز حرز

41- مارسيل صموئيل رياض ايسخيرون

42- حسن ناجي محمد السيد

43- مايكل وحيد فؤاد غبور

44- عمر عاطف صدیق محمد

45- مياده عبد الحكيم احمد منير دردير

46- أحمد فتح الله سرور

أشغال فنية:

47- دعاء عبد الوهاب شاكر آدم

48- هدى فايز مصطفى درويش

49- سعید محمد ناجى الباجوري

50- مروة ماجد محمد عاطف علي

51- سماح فاروق أبو حلقه محمد

52- الشيماء دسوقي علي خليل

53- رشا مصطفي ممدوح على

54- لبنى عبد العزيز حافظ محمود الجندي

55- عبد الله محمد درويش الدكماوي

56- نادية صالح عبده صالح

57- داليا عبد الوهاب شاكر آدم

58- زينب محمد المهدي احمد السيد

59- نهي محمد رفعت حمزة

60- فاطمة محمد علي عبد الحفيظ

61- مروة أحمد ربيع احمد

62- ميرنا مكرم عطية ناشد

63- مريان إبراهيم فايز صادق

64- عزيزة عبد الحميد محمد علي

65- مصطفى مصطفى محمد السيد الوكيل

66- هند ماهر فهمى راغب

67- سعاد محمد حسن عبد الحميد

68- مارسيل رضي بشري فرج الله

حُــــــــلي

69- أشجان فاروق أبو حلقه محمد

70- رنا اشرف سعد عبد الحميد الصلحاتي

71- غادة عبد العظيم علي عبد الغني

72- هالة أبو جازية أحمد حسن

عن العرائس:

73- رقية محمد أحمد شوقي سويلم

74- روشان محمد محمد العوادلي

الأزياء:

75- نحمده مرسی محمد مرسی

أطفال رسوم:

76- إسراء خالد محمد صابر

77- فايزة مصطفى مصطفى نوار

78- سها حمدي احمد هاشم الحضري

كاريكاتير:

79- فاروق موسی سلیمان موسى

فن كتاب:

80- عزيزة سليمان عبد الله محمد

سلويت:

81- نوبي بديع إبراهيم النوبي

الميديا:

82- إيمان حسين عبد الحميد عبد العزيز

83- مايكل موريس رياض وهبة

84- عمرو محمد سيد خليفة دياب

85- دعاء سيد عبد المنعم علي

رسوم متحركة:

86- ابتسام إبراهيم محمد على شكري

87- عمرو محمد السيد أبو زيد

ميكس ميديا:

88- همت مصطفى محمود ریان

الرواية:

89- محمد محمود إسماعيل جاد

90- مرفت إبراهيم إبراهيم علي البربري

91- محمد عبد الله سيد الفقى

92- صلاح الدين محمود محمد معاطي

93- رضوی فاضل عبد السلام الأسود

94- هناء محمد احمد صميده

95- سمير فوزى إبراهيم كراوية

96- سناء عبد العزيز متولى صبره

97- محمد جراح محمد تاج الدين

98- فتحي محمود إسماعيل السيد

99- سمير فوزى أحمد المنزلاوي

100- فرج مجاهد عبد الوهاب أبو وطفه

101- سعدية عبد الحليم خليفه جاد

102- تسير عبد الفراج عبد الحفيظ عبدالنافع

103- السيد عبدالعزيز على نجم

104- محمود أمين عبد الحافظ سيد أحمد

105- هيثم السيد إسماعيل شحاته منتصر

106- سامح محمود عبد السلام الجباس

الشعر:

107- محمد عبدالله أحمد بغدادي

108- احمد شوقي أحمد محمد حجاب

109- مدحت منير منصور سیدهم

110- فولاذ عبدالله أحمد الأنوار

111- مجدى السعيد محمد إبراهيم

112- حاتم محمد عبد الحليم عبدالرحمن الاطير

113- البيومي محمد البيومي عوض

114- مجدى عطيه محمود سعيد

115- سفيان صلاح هلال رزق

116- شاكر نعمان محمد المغربي

117- محمد عبد المحسن سليمان مطر

118- أحمد معروف عبد العزيز شلبي

119- صادق أحمد أمين عثمان

120- جابر أحمد محمود بسيوني

121- محمود کامل محمد عوده

122- مصطفى إبراهيم محمد أبو هلال

123- حنان رجب إبراهيم شاهين

124- أحمد إسماعيل مرسال

125- السيد حسن عبد الفتاح السيد

126- علي عبد الرحمن نوح مصطفى

127- حمدي محمد حسين محمود

128- رشا السيد محمود زقيزق

129- محمود محمد محمود إبراهيم

أدب الأطفال:

130- صفاء فريد عبد العزيز البيلي

131- أحمد قرني محمد شحاته

132- زينب رشاد محمد محمد

133- مجدي مرعي حسن عبد الله

134- السيد محمد إبراهيم احمد بهنسي

135- أحمد مصطفى أحمد صبيح

136- صابر حسين خليل عبد الجواد

137- رضا السيد محمد سلام

138- رتيبه عبدالعزيز أمين على

النقد والدراسات:

139- محمد أمجد محمد عبد الحافظ ريان

140- عمرو أحمد محمد العـزالي

141- مصطفى محمد عبد الله إبراهيم

142- نشوى أحمد إسماعيل مرسال

143- محمد عبد الباسط زيدان شحيبر

144- منى محمد حسن بركات

145- السعيد محمد السعيد المرسى الغزاوي

146- لنا جاسم عبد الرحمن جاسم

العلوم الاجتماعية:

147- محمد محمد إسماعيل نوار

148- فاتن محمد السيد عرفه

149- عمرو عبد الحميد منشاوي إسماعيل

150- وفاء عبد القادر محمد حسن

151- خالد محمد عوض غازي سليمان

152- رضا ابوبكر طويل عبد العال

153- أيمان عبد الحكم حسن محمد

154- مصطفى محمد أحمد محمد

155- يوسف أبو الحجاج طلعت محمد إبراهيم

156- عبد الحليم إبراهيم المنسي مصطفى

الترجمة:

157- روحية عبد العزيز أحمد يوسف

158- حسن حجازي حسن حجازي

159- عبده عبد العزيز أحمد عبد الفتاح

160- نجوى عنتر عبد العزيز كامل

مادة ثانية:

منح منحة التفرغ للسادة الفنانين والأدباء الآتي أسماؤهم بعد لمدة عام اعتبارا من 2023/7/1 حتى 2024/6/30 بالمكافأة الشهرية الموضحة قرين اسم كلا منهم أو إجمالي ما يتقاضاه العامل من مرتب من جهة عمله أيهما اكبر بما لا يتجاوز الحد الأقصى للشريحة الأعلى كلا في مجال تخصصه.

التصوير:

161- مارين عماد ميلاد تقاوي

162- رأفت محمد على وهبه

163- آية محمد أحمد خليل فراج

164- روماني صادق حنا حبيب

165- منه الله محمد حسن أنور سليم

166- إسلام محمد سيف النصر بيومي جعفر

167- باخوم كمال ملك عجايبي

168- نورهان محمد متولي سيد متولي

169- شاهنده شوکت شطا محمد

170- هدير إبراهيم حسين عبدالله عبدالجواد

171- الاء احمد حلمي بناوي محمود

172- عمرو محمد احمد محمود

173- سماح محمد إبراهيم يوسف ناجي

174- ندى عبدالرحيم عبدالله محمد السيد

175- رحاب محمد محمود مصطفى

176- مايكل فرج رياض أستمالك

177- مریم نظمی صادق سلیمان

178- لينا عاطف حفظي جابر

179- مروه إبراهيم عادل أحمد محمود

180- فادي سعاد وجدي قدسي

181- أشجان مكارم محمود إسماعيل

182- حسین محمد منصور قطنه

183- محمد عباس محمد محمد علي

184- عمرو السيد عيسى إسماعيل

185- شادي مصطفى فؤاد مصطفى عزمي

186- رامي ربيع الششتاوي الزيات

187- هبه جمال رمضان عبدالعزيز

188- محمد محمود نور السيد عبدالعزيز

189- هناء رمضان شعبان عبد الجواد

190- سلمى عبد الفتاح عبد النعيم محمد

الرســـــــم:

191- نهى الهامي احمد حسني إبراهيم

192- ديانا كمال صلاح انجلي

193- عمر عبدالعزيز فرج عبدا السوداني

194- عبدالرحمن محمد شوقي محمد

الجرافيك:

195- مي محمد حلمي محمود عبدالحميد

196- حسن عبدالرحيم غانم سالم

197- شروق محمد علاء الدين إبراهيم علي

198- آية احمد ضياء الدين محمد سلیمان شعیب

199- سلمى حسين جابر محمد

200- علي محمد صبحي علي عبدالغني

201- عبير عادل علي محمد

202- فاطمه شاكر عبد اللاه عبدالمجيد أحمد

203- مينا نصيف فهمي يعقوب

الخط العربي:

204- سید صفوت عبدالحمید صميده

205- محجوب محمد أحمد عبد الله

206- محمد كمال الشاذلي عيسى

207- محمد أبو الإسعاد فرحات

208- أحمد حسين عبدالتواب محمد

النحـت:

209- يوستينا شحاته فهمى شحاته عازر

210- عادل محمود محمد محمد حسب الله

211- نجوى إبراهيم عطيه إبراهيم

212- جلال توفيق عبدالله جمعه

213- آلاء سامي يحي أحمد فرج

214- إيمان عباس محمد حلبی

215- محمد ثابت عبدالرحيم حسين

216- عادل محمود سيد أحمد

الخزف:

217- سامح نصحى فرج الله ميخائيل

218- مراد موريس عزيز حنا

219- أميرة حسنى عبد الجليل شحاته

220- ولاء محمود حسین حسن

221- محمد أحمد فؤاد سليمان

أشغال فنية:

222- رشا رجائي كامل عبدالملك

223- هاله عبد السلام مصطفى توفيق

224- كاميليا حسين جمعه محمد

225- فاطمه حسن رفاعی محمد

226- مارينا مكرم عطیه ناشد

227- مروة سالم إمام حسن

228- محمد نصرت محمد أحمد قطب

229- فيفيان جرجس بسخرون عياد

230- أمل محمد حسن مهدی

231- عمر عبد الرحمن محمد خليل

232- دينا محمود أمين عبد العظيم أحمد

حُلــــــــــي:

233- رؤى محمد مجدى محمد عثمان

234- منال على إبراهيم خليل

235- مريم مجدى ثابت غطاس

236- بسنت أحمد نشأت حسن عبد الجليل

كاريكاتير:

237- ماهر دانيال جرس جريس

238- مصطفى على الشيخ سيد مجاهد

239- أماني هاشم على على جعفر

240- ياسمين جمال على فرج

بحث فنی:

241- محمود رشاد سامی محمد محجوب

242- حمدي البصير محمد البصير

ميديا:

243- عمرو حسين احمد حسين

244- نوران عـ يد محمد شتيلة

245- محمد السيد أحمد راشد شحم

246- إنسام حسن هاشم حسن القمبشاوى

247- هاجر عادل هـ داية يونس

الرواية:

248- محمد ربيع رزق سليمان

249- إيمان احمد عبده احمد الزيات

250- هدى محمد عبد الباسط محمد

251- فتحي سليمان موسى جبريل

252- صباح عبد النبي عبد اللاه جبر الله

253- روشان هاشم محمد صفا

254- محمد عبد المنعم رجب عباس

255- منال احمد محمد يوسف

256- منى ياسين عبد الغفار أحمد

257- منى عبد المحسن حسن ناصف

258- صابر عبد الحفيظ محمد محمود

259- محمد أحمد محمد الناغي إسماعيل

260- فاطمه محمد أحمد محمد الشريف

261- مجدي محمود عبد القادر جعفر

262- محمد مسعد محمد بسيوني

263- ماجد كمال علـيوه احمد

264- محمد سليم عبد الرحمن مصطفى

265- عزت محمد كمال المتولي الخضري

الشعر:

266- نجلاء السيد سعيد بيومي

267- مختار محمود عوض حسنين

268- سمير أحـــــمد محــــــــمد أحــــــمد

269- أحمد جمال مدنى محمد

270- آيات عبدالمنعم عبدالبديع احمد على

271- محمد سيد حجاج مرسى

272- أمل ماهر رياض أحمد

273- رانية متولى إبراهيم متولى

274- أشرف حجازي مام سليمان

275- عمرو محمد رجب على عامر

276- سمير محمود عبد السميع عبدالله

277- إبراهيم سامي إبراهيم محمد حسان

278- خالد أبو العلا عبد الغنى غانم

279- محمد سالم محمد أبوزيد

280- كمال عـلي مهدى عبدالجليل

281- محمد فهمى حافظ المحضر

282- السيد زكريا توفيق محمد

283- هاله إبراهيم أبو المعاطي عصفوره

284- أحمد محمد مصطفى عبدالحي

285- نيفين محمد محمد عبد الرازق الطويل

286- حسين عـلي الموافى محمد

287- البيومي البيومي علي السمنودي

288- محمد طلعت فراج إسماعيل

أدب الأطفال:

289- هجره محمود الصاوي أحمد

290- جمال عبد الفتاح محمد بركات

291- أشرف محمد محمود الخضري

292- إيمان سعيد شافعي سليمان

293- محمود صلاح رفاعي حسن

294- سعدية إبراهيم محمد يونس العادلي

295- صفيه إسماعيل عبد الرؤف عرفات

296- على سيد محمد السيد

النقد والدراسات الأدبية:

297- محمود محمود محمد قاسم

298- عطيات فتحي إبراهيم أبو العنين

299- أمل ممدوح عبدالفتاح الشقيري

علوم اجتماعية:

300- صبري احمد سعيد خلف

301- حجازي محمد طه حجازي

302- أحمد رجب محمد شلتوت

303- أحمد عبد الحـليم ليثي

الترجمـة:

304- إسلام عبده عبد الحميد العشري

305- أيه حسن حسان عناني

306- حسين عبد الغنى إبراهيم حسين

307- جمال عبد الناصر سيد خليل

المســـرح:

308- محمد شحته محمد يوسف

309- فراس زهدى محمد عطيه

310- طارق عبد العزيز إبراهيم عمار

الموسيقي:

311- محمد محمد عزت عبد الحميد عناني

312- بهيج محمد شبل مصطفى بغدادي أباظة

313- محمد معوض أبو المعاطي إبراهيم درويش

سينما وسيناريو:

314- أحمد محمد مهني النجار

315- حسين على عبد اللطيف حسب الله

316- أمنيه عادل حسن عبد الصادق