الداخلية تلقي القبض على عصابة الدراجات النارية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عاطلين، كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.. فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة) حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما وتبين عدم حملهما ثمة تراخيص.

بمناقشتهما عن مصدر الدراجة النارية إعترفوا بسرقتها بأسلوب "توصيل الأسلاك" حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبتطوير مناقشتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأقروا بإرتكاب عدد 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائها.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية وإتهموهما بالسرقة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق اخر فقد أصيب 7 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، صباح اليوم الجمعة، في حادث تصادم مروّع وقع بين عدة دراجات نارية على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، أمام السبع نصب بدائرة مركز شرطة سنورس، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين عدة دراجات نارية على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي بسبب السرعة الزائدة، ووجود مصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، على طريق القاهرة/ الفيوم، أمام السبع نصب قرب قرية جرفس بدائرة مركز شرطة سنورس، وتبينّ إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

وتم إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.