تطبيق تقنية الفار فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة للأولمبياد

صرح محمود حرب مدير المنتخب الاوليمبي لكرة القدم أن كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تقام فى المغرب من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل والمؤهلة للأولمبياد ستطبق فيها تقنية حكم الفيديو " فار" فى كل أدوارها .

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ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين .. المجموعة الأولى تضم : المغرب وغانا وغينيا والكونغو .. والمجموعة الثانية : مصر ومالى والجابون والنيجر .

نظام بطولة إفريقيا تحت 23 عام

ويتأهل أصحاب المراكز من الاول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .. وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل .. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب ، والخاسران على المركز الثالث .

في سياق متصل أدى المنتخب الأوليمبي لكرة القدم أول تدريباته بمدينة طنجة استعدادا للقاء النيجر فى أول مبارياته بالمجموعة الثانية يوم الاحد المقبل الساعة الثامنة مساء باستاد ابن بطوطة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تقام بالمغرب من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل وهى البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

تدريب المنتخب جاء على ستاد ابن بطوطة الفرعي وهو أول مران رسمي تحت إشراف الاتحاد الافريقي كاف والذى حضره وفد من لجان الأمن والملاعب بالبطولة والتقي مع الكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب وشعبان بسطاوى المنسق العام للمنتخبات ومحمود حرب مدير المنتخب واطمأن وفد الكاف على مران المنتخب .

جاء تدريب المنتخب متنوعا تحت إشراف البرازيلى ميكالى المدير الفني ، وشهد عودة قوية للنجم المتألق ابراهيم عادل والذى كان يعاني من إجهاد بسيط فى العضلة الخلفية ، وشارك ابراهيم عادل فى التدريب بعد الاطمئنان التام على سلامته .

قائمة المنتخب الأولمبي ببطولة أفريقيا :

حمزة علاء، علي يحيى، محمد أحمد السيد، محمد أشرف، محمد مغربي، حسام عبد المجيد، حاتم سكر، محمد طارق، أحمد عيد، أحمد سيد عبد النبي، محمد سمير، إبراهيم عادل، محمود صابر،عماد ميهوب، أحمد نبيل كوكا، مصطفى سعد، محمد شحاتة، محمود جهاد، علي زعزع، أحمد فوزي،أحمد عاطف، عبدالرحمن عاطف، أسامة فيصل.