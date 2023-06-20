تشكيل المنتخب الأولمبي في مواجهة الكونغو وديًا

أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة نظيره منتخب الكونغو برازافيل، خلال اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التي تقام فعالياتها في دولة المغرب خلال الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبلين، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.



تشكيل المنتخب ..

حراسة المرمي: حمزة علاء

خط الدفاع: أحمد عيد وحسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد أشرف.

خط الوسط: محمد شحاتة وأحمد نبيل كوكا وأحمد عاطف قطة ومصطفى سعد ميسي.

خط الهجوم: محمود صابر وأسامة فيصل.



كان روجيرو ميكالى مدرب المنتخب قد أعلن قائمة السبت الماضي قائمة اللاعبين النهائية للاعبين، في المعسكر التدريبي الجاري فعالياته حاليًا.

وضمت قائمة المنتخب 23 لاعبا هم:

حمزة علاء، علي يحيى، محمد أحمد السيد، محمد أشرف، محمد مغربي، حسام عبد المجيد، حاتم سكر، محمد طارق، أحمد عيد، أحمد سيد عبد النبي، محمد سمير، إبراهيم عادل، محمود صابر،عماد ميهوب، أحمد نبيل كوكا، مصطفى سعد، محمد شحاتة، محمود جهاد،علي زعزع، أحمد فوزي،أحمد عاطف، عبد الرحمن عاطف، أسامة فيصل.



ومن المقرر أن يستهل منتخب مصر الأولمبي مواجهاته ببطولة كأس الأمم الإفريقية يوم 25 يونيو بملاقاة النيجر، حيث يشارك المنتخب في المجموعة الثانية رفقة منتخبات مالي والجابون والنيجر.

بينما يشارك في المجموعة الأولى منتخبات “ المغرب ، غانا ، الكونغو وغينيا”.

وتوجهت بعثة منتخب مصر الأولمبى مساء أمس الجمعة، إلى كلازبلانكا ، وتحركت البعثة ظهرًا إلى العاصمة المغربية الرباط، من أجل الانتظام في المعسكر التدريبي قبيل المشاركة في كأس أمم أفريقيا.