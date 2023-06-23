رئيس الاتحاد الإفريقي: الدول الغنية لم تفِ بتعهدات تمويل المناخ

أكد رئيس جزر القمر، غزالي عثماني، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، أن الدول الغنية لم تفِ بتعهداتها بشأن تمويل المناخ، متابعا أنه يجب التكاتف من أجل إيجاد منهجية دولية للتعامل مع كل التحديات.

وأضاف عثماني: "نأمل ان نجد حلولا من أجل مواجهة التغيرات المناخية وتوحيد الجهود للحصول على آلية مناسبة للتعامل مع كل تلك الأزمات".

رئيس جزر القمر غزالي عثماني

وتابع، أن إفريقيا مثقلة بالديون، حيث تدفع ثمن الازمات التي أعقبت جائحة كورونا وازمة أوكرانيا، وبالتالي، فإن على الجميع يجب أن يتكاتفوا من أجل إيجاد منهجية دولية سواء في أفريقيا او أوروبا وحماية التنوع وتحديد المبادئ التي تقوم عليها الإصلاحات الاقتصادية، وتحديد مسار نحو توازن مالي جديد.

وشدد، على ضرورة أن يكون هناك تعاون وثيق بين دول الشمال والجنوب من أجل الحصول على التمويل اللازم الذي تحتاج إليه الدول بخصوص الاستثمار في التنمية المستدامة وحماية البيئة بشكل أفضل وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري وفرض ضريبة دولية على انبعاثات الكربون.

وواصل: "نعمل جميعا من أجل إيجاد ميثاق عالمي جديد، ومن المهم أن نجد محاور رئيسة ونقاط على الجميع أن يتفق عليها وقواعد نظم مالية جديدة لمواجهة الفقر وتغيرات المناخ وتعزيز صمود الول لمواجهة كل تلك الأزمات والصدمات التي تواجهنا".

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الحوارية في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، ونقلتها قناة القاهرة الإخبارية.