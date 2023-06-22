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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

بوسي تطرح "مسولى وصبحوا" بلمسات عزيز الشافعي

الفنانة بوسي
الفنانة بوسي

طرحت الفنانة بوسي، أحدث اعمالها الغنائية بعنوان "مسولى وصبحوا"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

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أغنية “مسولي وصبحوا” من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال حمداوى، والكليب من إخراج اشرف رمضان.

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تفاصيل القبض علي زوج المطربة بوسي بتهمة سرقة شيكات بقيمه 8 ملايين جنيهًا

وتقول كلمات الأغنية:" مسوا لى وصبحوا على الحلو فى مطرحه

مسوا لى وصبحوا على الحلو فى مطرحه

اللى بيعدل مزاجى بمجرد ما ألمحه

اللى بيعدل مزاجى بمجرد ما ألمحه

هو سر اندماجى منين ما اروح ولا اجى

هو دوايا وعنادى وانا بعشق اريحه

ده انا يا ما فسحته ياما ياما

وبأيدى مرجحته

ده انا يا ما دلعته ياما ياما

شارياه ولا بيعته

ده انا ياما فسحته ياما ياما وبأيدى مرجحته

ده انا ياما دلعته ياما ياما

شارياه ولا بيعته

واحشانى مجيته وعزيزه خطوته

قولولى هشوفه امتى بحتاج حنيته

قولولى هشوفه امتى بحتاج حنيته

لو غير نمرته عنوانه وحتته

انا متغيرش خالص احساسى ناحيته

ده انا يا ما فسحته فسحته

وبأيدى مرجحته

ده انا ياما دلعته ياما ياما

شارياه ولا بيعته ولا بيعته

ده انا يا ما فسحته فسحته

وبأيدى مرجحته

ده انا ياما دلعته ياما ياما

شارياه ولا بيعته ".

يذكر ان آخر أعمال بوسي،  أغنية “ أرقص معايا “ والتي حققت نجاحًا باهرًا على موقع الفيديوهات الشهير ”يوتيوب” وهي من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان مدين، وتوزيع يحيي يوسف، وميكس وماستر هاني محروس.

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