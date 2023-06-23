شيلاء سبت تنفعل على متابع بسبب سؤاله عن أصلها

خرجت الفنانة البحرينية شيلاء سبت، عن صمتها، بسبب سؤال أحد متابعيها عبر بث مباشر بحسابها الشخصي على تطبيق سناب شات، يسأل فيه عن أصلها، وهو الأمر الذي أثار غضبها، باعتبارها بأنه هذا السؤال لا داعي له من الأساس.

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متابع يوجه سؤال صادم للفنانة البحرينية شيلاء سبت

ووجّه أحد المتابعين سؤالاً إلى الفنانة البحرينية شيلاء سبت، بسأل فيه عن أصلها، عبر بث مباشر على سناب شات، ووهو الأمر الذي أثار غضبها بشدة، للرد عليه، قائلة: ما راح أقول، وأنتوا ما دخلكم بأصلي، راح تناسبوني ولا تزوجوني، شو عليكم من أصلي، اللي عارفني عارف أصلي، أنا بأخلاقي، إني أكون طيبة ومحبوبة، لا أضر أحد، ولا أذي أحد، ولا أتنمر على أحد، ولا أظلم، هذا المهم، ما علاقتكم بأصلي، يكون كيف ما يكون.

الفنانة البحرينية شيلاء سبت تنشر مقطع فيديو رفقة أسد عبر إنستجرام

وكانت الفنانة البحرينية شيلاء سبت، قد نشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفديوهات إنستجرام، برفقة أسد، تمشي بجانبه، حيث علقت قائلة: أنا وبرجي شخصيًا متفاهمين، شكرًا أخوي حميد على حسن الضيافة وحسن الاستقبال ما شاء الله ربي يبارك لك .. طبعا من أجمل حدائق الحيوان إلي شفتها متعة وطاقة إيجابية ومكان حلو ورايق وراقي إلي بيجي دبي لازم لازم لازم يزور.

ونشرت بعد مقطع جديد لها عبر إنستجرام وأمام نمر، قائلة: مع أصدقائي القطط الي ما أخاف منهم ولا يخافون مني.



https://www.instagram.com/p/Cs1qLTxBEkq/

حفل حناء شقيقة شيلاء سبت

وكانت الفنانة البحرينية شذى سبت شقيقة شيلاء سبت، قد نشرت مقاطع فيديو من حفل حنتها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتخطف أنظار محبيها بإطلالتها الساحرة وجمال ملامحها، وطغي على الفيديو الفرحة والسعادة عليها وعلى العائلة في ليلة الحنة، كما طغت عليه التجهيزات الجميلة للمكان، والأزياء ذات "الإستايل المغربي"، إذ ظهرت شيماء وشيلاء وأبرار ووالدتهن بالقفاطين المغربية الملونة، وأطلقن الزغاريد، ورقصن بهذه المناسبة، بينما ارتدت شذي فستاناً باللون الفوشي مطرزاً بالذهبي.

شيلاء سبت



