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الجمعة 23 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الجزيري وشلبي يقودان تشكيل الزمالك المتوقع أمام فاركو بكأس مصر

الجزيري وشلبي
الجزيري وشلبي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة مهمة أمام فاركو مساء اليوم الجمعة في اللقاء الذي سيجمع بينهما على إستاد القاهرة الدولي  ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر. 

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عبدالملك: البطولة العربية احتكاك قوي لـ الزمالك قبل بداية الموسم

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قائمة الزمالك لمواجهة فاركو في دور الـ16 من كأس مصر

وتأهل الزمالك إلى دور الـ 16 بعدما عبر فريق بروكسي بصعوبة بثلاثة أهداف مقالب هدفين، على الجانب الاخر تمكن فاركو من خطف بطاقة العبور لدور الستة عشر بعدما فاز على فريق المصرية للاتصالات بهدف دون مقابل.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وفاركو في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

تشكيل الزمالك المتوقع 

ومن المتوقع أن يبدأ الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المباراة بتشكيل مكون من 

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: سيد عبد الله نيمار ، محمد عبد الغني ، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا ، محمد أشرف روقا ، أحمد فتوح ، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى شلبي ، سيف الدين الجزيري ، إبراهيما نداي.

ويغيب عن الزمالك أمام فاركو في كأس مصر اللاعب محمود حمدي الونش في مركز الدفاع بالإضافة إلى محمد عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر بسبب الإصابة التي يعاني منها الثنائي.

كما يغيب عن القلعة البيضاء اللاعب يوسف أسامة نبيه عن مركز الهجوم لأسباب فنية، وذلك بعدما قرر الجهاز الفني للأبيض استبعاده من المباريات بشكل نهائي حتى نهاية الموسم الحالي بعدما وقع لنادي بيراميدز بداية من الموسم المقبل.

في حين تكتمل غيابات الأبيض بـ حسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر، وذلك بعدما انضم الثلاثي لقائمة منتخب مصر الأولمبي، والمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

في سياق متصل توصلت إدارة نادي الزمالك لاتفاق شبه نهائي مع اللاعب سيف فاروق جعفر لتجديد عقده ضمن خطة إدارة القلعة البيضاء للحفاظ على قوام الفريق والدعم بصفقات جديدة خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وكشفت تقارير اليوم عن توصل الإدارة لاتفاق مع اللاعب لتجديد العقد لمدة 4 مواسم قادمة، على أن يتم الإعلان الرسمي عن التجديد خلال الأيام المقبلة بعد وضع "الرتوش" الأخيرة على العقد الجديد.

وترغب إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور في تجديد عقود اللاعبين المميزين بالفريق من أجل للحفاظ على قوام الفريق الأول، بالإضافة للتعاقد مع عدة صفقات مميزة لاستعادة قوة الفريق بعد رحيل عدد من النجوم البارزين على رأسهم إمام عاشور وطارق حامد.

 

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