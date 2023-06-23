أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الجمعة

سجلت أسعار الدواجن، بالأسواق المحلية ومحلات التجزئةحالة من الاستقرار النسبي مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 23 يونيو، ليسجل سعر كيلو الدواجن فى المزرعة 69 جنيها، ويصل سعر الكيلو للمستهلك بين 77 و80 جنيها، بحسب المنطقة، وذلك مع زيادة المعروض فى الأسواق فى الفترة الحالية.

وأشارت شعبة الدواجن إلي أن سعر البيض يسجل 109 جنيهات لكرتونة البيض الأبيض وبلغ سعر البيض البلدى 119 جنيها، وسعر البيض الأحمر 109جنيهات للكرتونة، ويضاف 10 إلى 15 جنيها على هذه الأسعار كتكلفة النقل ومكاسب التجار.

وسجل سعر الكتكوت الأبيض 9 جنيهات، والكتكوت الساسو 10 جنيهات، والكتكوت البلدى 6.5 جنيه، والكتكوت الهجين 6.5 جنيه الفيومى على وشه 9 جنيهات، والبط المولر27 جنيه

أسعار الدواجن في مصر اليوم

وبحسب بورصة الدواجن بمصر والبورصة العمومية للدواجن، استقر سعر الدواجن البيضاء عند مستوى يتروح بين 68 و70 جنيها للكيلو، وسجلت الدواجن البلدي سعرا يتراوح بين 90 و95 جنيها للكيلو، كما سجل سعر الكيلو من الأمهات الأبيض اليوم مستوى يتراوح بين 54 و55 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الجمعة، عمر يوم واحد ما بين 6 و7 جنيهات، كما سجل سعر الكتكوت البلدي الحر اليوم الجمعة، عمر يوم واحد ما بين 7.50 و8 جنيهات، وسجل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم واحد ما بين 8 و9 جنيهات.

أسعار البط اليوم

سجل سعر كيلو البط الفرنساوي اليوم ما بين 74 و75 جنيها، كما يتراوح سعر كيلو البط المسكوفي اليوم ما بين 99 و100 جنيه، ويتراوح سعر البط المولار بين 84 و85 جنيها، كما يتراوح سعر كتكوت البط الفرنساوي عمر يوم واحد بين 17.25 و18.50 جنيه.

ويتراوح سعر كتكوت البط المسكوفي عمر يوم واحد بين 25.50 و26.75 جنيه، كما يتراوح سعر كتكوت البط المولار اليوم الجمعة عمر يوم واحد بين 32.50 و32.75 جنيه.

أسعار البيض اليوم

وصل سعر البيض الأحمر إلى 109 جنيهات بالمزرعة، ووصل 119 جنيها للمستهلك.

سعر البيض الأبيض

سجل سعر البيض الأبيض 110 جنيهات بالمزرعة، وسجل 120 جنيها للمستهلك.

سعر البيض البلدي

سجل سعر البيض البلدي 110 جنيهات للمزرعة، ووصل إلى 118 جنيها للمستهلك.